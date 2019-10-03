Стали известны подробности контракта на проведение в России этапа DTM
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Как сообщает ТАСС, соглашение рассчитано на три года с возможностью продления ещё на два сезона.
Исполнительный директор компании — организатора чемпионата ITR GmbH Ахим Кострон заявил, что рад возвращению гоночной серии в Россию.
Один из владельцев автодрома Владимир Васильев, в свою очередь, сообщил, что автодром будет способен принять даже этап «Формулы-1», а также отметил, что, помимо международных, на нём будут проходить и российские чемпионаты, детские соревнования.
«Такой комплекс даст толчок развитию автоспорта в стране», — добавил Васильев.
Ранее стало известно, что Россия примет этап DTM в 2020 году.