Стали известны подробности контракта на проведение в России этапа DTM

На специальной пресс-конференции, прошедшей на автодроме «Игора драйв» под Санкт-Петербургом были объявлены подробности соглашения на проведение с 2020 года этапа немецкой кузовной гоночной серии DTM.

Как сообщает ТАСС, соглашение рассчитано на три года с возможностью продления ещё на два сезона.

Исполнительный директор компании — организатора чемпионата ITR GmbH Ахим Кострон заявил, что рад возвращению гоночной серии в Россию.

Один из владельцев автодрома Владимир Васильев, в свою очередь, сообщил, что автодром будет способен принять даже этап «Формулы-1», а также отметил, что, помимо международных, на нём будут проходить и российские чемпионаты, детские соревнования.

«Такой комплекс даст толчок развитию автоспорта в стране», — добавил Васильев.

Ранее стало известно, что Россия примет этап DTM в 2020 году.