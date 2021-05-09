Красивая победа Хэмилтона и праздничный шлем Мазепина: чем запомнился Гран-при Испании «Формулы-1»

На чемпионате мира в классе «Формула-1» состоялся четвёртый этап — Гран-при Испании. Победителем гонки стал Льюис Хэмилтон, завоевавший накануне сотую поул-позицию за карьеру. Сразу после старта его смог обойти Макс Ферстаппен, однако нидерландский пилот Red Bull в итоге проиграл из-за неудачного пит-стопа и неправильной тактики. Никита Мазепин выступал в шлеме, посвящённом Дню Победы, и в третий раз подряд финишировал последним.

Первый день

Обычно пилоты «Формулы-1» перед приездом на Гран-при Испании имеют некоторое представление о том, что их ждёт в Барселоне. Именно там проходят традиционные предсезонные тесты, по итогам которых гонщикам становится знаком каждый сантиметр трассы. Но в этом году подготовка к чемпионату мира проходила в Бахрейне, и вернуться на трассу «Барселона-Каталунья» удалось только сейчас, в рамках четвёртого этапа первенства.

Первые три этапа наглядно показали, что за титул борются только Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, практически ни в чём не уступающие друг другу: когда один из них одерживал победу, другой непременно финишировал вторым. Небольшой перевес в восемь очков успел заработать пилот Mercedes, и в Испании у него были прекрасные шансы увеличить отрыв — британец выиграл четыре последних местных Гран-при. При этом предыдущим победителем до него был именно Ферстаппен, для которого этот успех в 2016 году был первым в карьере.

В первый день гоночного уикенда Хэмилтон не смог сразу обозначить своё преимущество. В утренней тренировке он проехал чуть медленнее Ферстаппена, который, в свою очередь, уступил 0,033 секунды Валттери Боттасу. Эта сессия также запомнилась разворотом Никиты Мазепина — российский пилот Haas вылетел с трассы уже на четвёртой минуте. Он же показал и худшее время, уступив больше секунды напарнику Мику Шумахеру.

Вечером автогонщики оценивали износ шин и работали на длинных отрезках дистанции. Пилоты Mercedes и в этом компоненте оказались первыми, показав два лучших времени на отдельных кругах. У Red Bull же заявить о себе не удалось — Ферстаппен и Серхио Перес только замкнули первую десятку, поставив под вопрос своё успешное выступление в квалификации.

Второй день

Показать высокий результат в субботу, 8 мая, на автодроме «Барселона-Каталунья» было жизненно необходимо. За последние 20 лет только три обладателя поул-позиции терпели поражения в гонке. Хэмилтон, к примеру, все свои победы в Испании обязательно одерживал после того, как стартовал ближе всех к светофорам.

Прямо перед квалификацией Ферстаппен всё-таки смог заново включиться в борьбу. В субботних свободных заездах, в которых пилоты тренировались показать лучший результат на отдельном круге, нидерландский гонщик оказался быстрее Хэмилтона почти на четверть секунды. Боттас уже уступил практически 0,6 десятых секунды, проиграв заодно пилотам Ferrari Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу.

В квалификации фавориты продолжали меняться местами, всё больше закручивая интригу. Сначала Боттас оказался быстрее Ферстаппена, а Хэмилтон и вовсе показал девятое время. Во второй сессии вперёд вышел пилот Red Bull, а действующий чемпион мира, завоевавший за карьеру 99 поул-позиций, поднялся на третье место. Финальный раунд начался с того, что Хэмилтон всё-таки опередил Ферстаппена на скромные 0,036 секунды. Во время второй попытки на трассе поднялся ветер, и никому из лидеров не удалось улучшить свой результат. Хэмилтон выиграл квалификацию в сотый раз, а его главный соперник в этом сезоне оказался с ним на одном ряду стартовой решётки.

Для Мазепина квалификация в Испании сложилась даже хуже, чем все предыдущие. Российский пилот привлёк внимание стюардов, когда заблокировал Ландо Норриса из McLaren во время его быстрого круга. Гонщик Haas за это был оштрафован тремя позициями на стартовой решётке. Правда, это наказание реальных последствий не имело — Мазепин привычно показал худшее время и стал замыкающим в пелотоне.

Гонка

Ферстаппен не собирался мириться с тем, что победа в Испании должна доставаться обладателю поул-позиции. Ведь пять лет назад ему удавалось выиграть в Барселоне, стартуя с четвёртого места, а в этот раз пилот Red Bull и вовсе начинал гонку вторым. Ферстаппен сразу же атаковал Хэмилтона и обошёл его, вынудив затормозить на повороте. Этот манёвр имел последствия и для Боттаса, который упёрся в напарника и вынужден был пропустить Леклера.

Хэмилтон не мог оправиться от шока и стал отставать от нового лидера гонки. Его спас выключившийся двигатель машины Юки Цуноды. Пока стюарды эвакуировали сломавшийся болид AlphaTauri, Хэмилтон смог приблизиться к Ферстаппену, но контратаковать после рестарта не стал. Не было ответа и со стороны Боттаса. Пилоты Mercedes не были опасны на трассе и вынуждены были ждать первую серию пит-стопов, которая могла бы повлиять на расстановку лидеров.

Ожидания не подвели немецкую команду. Ферстаппен первым заехал в боксы, но один из механиков оказался не готов и поздно принёс колесо. Гонщик потерял пару секунд на пит-стопе и застрял на трассе за Даниэлем Риккардо из McLaren и напарником Пересом. Хэмилтон не стал сразу пользоваться осечкой конкурентов и сменил шины через четыре круга. Хотя он и отстал на шесть секунд, но на свежей резине стал стремительно сокращать отставание от Ферстаппена. Уже спустя несколько минут два болида выстроились друг за другом. Боттасу при этом удалось за счёт пит-стопа обойти Леклера и занять третье место с неплохим отрывом.

Хэмилтон довольно долго пытался пройти Ферстаппена, но никак не мог это сделать. Тогда в его команде решились на отчаянный шаг — ещё раз обновить шины, чего Ферстаппен делать явно не собирался. Впереди оставалось ещё больше трети дистанции, и столь смелая тактика вполне могла дать результат. Хэмилтон вернулся на трассу в 22,4 секунды от лидера и вновь принялся стремительно сокращать отставание, порой проезжая круг на секунду быстрее лидера.

После того как Хэмилтон в борьбе обогнал Боттаса и вернулся на второе место, стало очевидно, что британец всё же выиграет гонку. За шесть кругов до финиша пилот Mercedes без видимых усилий обошёл Ферстаппена и отправился за своей шестой победой в Испании, которая позволяла ему сравняться с самым титулованным триумфатором этого этапа Михаэлем Шумахером. Нидерландскому гонщику оставалось только отправиться на свой второй пит-стоп и заработать лишнее очко за быстрейший круг. Боттас финишировал вслед за ним, и подиум испанского Гран-при оказался таким же, как в Бахрейне и Португалии.

Не поменялся и пилот, занявший последнее место. Мазепин не смог показать себя в гонке и только благодаря сходу Цуноды финишировал 19-м. При этом Шумахеру он проиграл почти 50 секунд — для пилотов на двух одинаковых болидах это колоссальная разница. Мазепину удалось отличиться лишь классным поздравлением с Днём Победы — специально к гонке, прошедшей 9 Мая, он выбрал новый шлем, на котором девятый номер пилота был изображён в виде георгиевской ленточки, а внутри цифры была нарисована красная звезда.