Победа Хэмилтона, дебют сына Шумахера и сход Мазепина на первом круге: чем запомнился Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

В Бахрейне завершился стартовый этап нового сезона «Формулы-1». Победу одержал действующий чемпион Льюис Хэмилтон, который на финише оказался быстрее Макса Ферстаппена. Третье место занял ещё один пилот Mercedes Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин в дебютной гонке сошёл с дистанции на первом же круге после столкновения с отбойником. А его партнёр по Haas Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, финишировал 16-м.

Первый день

Пятничные свободные практики получились невероятно интересными и принесли болельщикам немало неожиданностей. Так, лучшее время по итогам обоих заездов (1:30.847) показал Марс Ферстаппен из Red Bull. Причём нидерландский гонщик дважды оказывался быстрее всех, в том числе своего партнёра по команде Серхио Переса.

Немало удивили и результаты Ландо Норриса (McLaren), который утром буквально на две сотые секунды опередил самого Льюиса Хэмилтона. Вечером 21-летний британец переместился на второе место. Чуть скромнее выступил одноклубник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас, который сначала показал второе время, а затем — лишь пятое. При этом финн остался не очень доволен работой собственного болида и в разговоре с инженерами даже заявил, что на нём «невозможно ездить».

Не слишком удачно вечер сложился и для другого представителя Суоми Кими Райкконена. Опытный гонщик невольно стал участником первой аварии сезона. В третьем повороте он потерял управление и врезался в отбойник. Несмотря на это? финн вернулся на трассу ближе к окончанию сессии и показал 16-й результат. Ещё один экс-чемпион мира Фернандо Алонсо, теперь защищающий цвета Alpine, также выступил не слишком удачно, показав 16-е и 15-е время соответственно.

Отечественные любители автоспорта с особенным интересом ждали дебюта Никиты Мазепина, который в декабре прошлого года перешёл в Haas, но он получился достаточно скромным. Как в первой, так и во второй практиках россиянин замкнул итоговый протокол (1:34.975 и 1:33.449). Его партнёр по команде Мик Шумахер выглядел не намного лучше — 19-е и 18-е места соответственно.

Второй день

Третья практика в субботу принесла новые неожиданности. На третье место сумел подняться Пьер Гасли из AlphaTauri. Накануне он был седьмым и девятым и показывал неплохое время.

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А вот Ферстаппен не только никому не отдал первое место, но и улучшил свой результат — 1:30.577. На этот раз ему удалось опередить действующего чемпиона Хэмилтона более чем на 0,7 секунды — серьёзная заявка для представителя Нидерландов. Боттас расположился на четвёртой строчке, а Перес поднялся в первую пятёрку.

К сожалению, Мазепину удалось добиться лишь минимального прогресса. Впервые в Бахрейне он занял не последнее место, а предпоследнее, 19-е, опередив Николаса Латифи из Williams с результатом 1:33.622. Сын Михаэля Шумахера расположился строчкой выше.

Первая квалификация в карьере в рамках «Формулы-1» тоже сложилась для Никиты неудачно. Мазепин выехал на трассу в числе первых, но в одном из поворотов его болид развернуло. Россиянину удалось вернуться на дистанцию, однако шины пришли в негодность.

Несмотря на это, он показал время лучше, чем Шумахер. Но на этом беды Мазепина не закончились. В очереди на прогреве перед последним быстрым кругом он, вопреки негласным правилам, обогнал несколько соперников, в том числе Себастьяна Феттеля, и вновь развернулся в первом же повороте. В итоге он не только лишил себя шансов пробиться во второй сегмент, хотя они и так были невысоки, но и помешал пройти быстрый круг немцу.

«Я пилот команды. У нас есть радиосвязь, и мне надлежит выполнять поступающие указания. Я пересёк стартово-финишную прямую за две секунды до окончания времени. Не было времени ждать. Я, разумеется, находился в очереди, как и все остальные, но мне сказали, что если не поеду сейчас, то сессия завершится. И что же я должен был делать? Я должен следовать тому, что мне говорит команда, потому что это моя работа. Сожалею, если кто-то этим недоволен, но я следовал указаниям своего инженера», — приводит слова Мазепина RaceFans.

Помимо россиянина, во второй сегмент не прошли Феттель, Шумахер, Латифи и Эстебан Окон. В итоге быстрее всех вновь оказался Ферстаппен, который был просто неудержим. В последнем сегменте голландец показал время 1:28.997 и улучшил результат Хэмилтона на 0,388 секунды. Третьим стал ещё один пилот Mercedes Боттас (+0,589). На четвёртое место неожиданно взлетел Шарль Леклер из Ferrari (+ 0,681), а замкнул пятёрку Гасли (+0,812). Мазепин с худшим результатом (1:33.273) вынужден был стартовать в воскресенье с последней позиции стартовой решётки.

Гонка

Последнее место на стартовой решётке в итоге занял не Мазепин, а Феттель за игнорирование жёлтых флагов в квалификации. Гонка же оказалась богата на события уже с прогревочного круга. У Переса неожиданно перестал работать двигатель, и существовала вероятность, что проблемы окажутся нерешаемыми, но Серхио с инженерами всё-таки удалось их оперативно решить, хотя мексиканец и откатился на последнюю строчку.

А на первом же круге злой рок вновь настиг Мазепина. Никита неплохо начал дебютную гонку в «Формуле-1» и даже прошёл Шумахера, но затем его болид неожиданно развернуло и по инерции отбросило в отбойник. Продолжить соревнование россиянин не смог.

«Всё очень просто: я допустил ошибку. Шины были холодными, я наехал на бордюр, слишком сильно нажал на газ, и меня развернуло. Это полностью моя ошибка. Я дико извиняюсь перед командой, они заслуживали намного большего. Сильно злюсь на себя. Всё-таки есть и позитивные моменты. У меня было очень мало дней на трассе за рулём болида «королевских гонок», так что я набрался опыта. Ты многому учишься, но бывают взлёты и падения, и сегодня случилось одно из самых больших падений», — приводит слова Мазепина RaceFans.

Далее серьёзные сложности возникли у Гасли. Занявший пятое место по итогам квалификации француз сломал крыло. Продолжить гонку он сумел, но показать серьёзный результат больше не мог.

Следом развернуло автомобиль Шумахера, но он, в отличие от партнёра по Haas, остался на дистанции, хотя и безнадёжно отстал от всех соперников. Тем не менее сын Михаэля Шумахера, по крайней мере, финишировал в дебютном Гран-при «Формулы-1».

Между тем в верхней части протокола всё оставалось по-прежнему. Ферстаппен выигрывал порядка 1,5 секунды у Хэмилтона и около 6—7 — у Боттаса. Весьма любопытной оказалась тактика Red Bull. Если британец уехал на первый пит-стоп на 14-м круге, то представитель Нидерландов — только на 17-м. При этом действующий чемпион «переобулся» в «хард», а лидер — в комплект «медиума».

В результате в середине гонки Ферстаппен ожидаемо обошёл Хэмилтона. Ещё более интересной получилась вторая серия пит-стопов. Льюис вновь не стал дожидаться основного соперника и выбрал «хард». Голландец позже последовал его примеру.

На дистанцию Макс вернулся в восьми секундах позади лидера и быстро начал сокращать отрыв. Незадолго до финиша между ними осталось пять секунд. А на 49-м пилот Red Bull практически достал лидера.

Обгон состоялся на 52-м круге, когда Фертсаппен обошёл Хэмилтона в четвёртом повороте по внешнему радиусу. Но Макс тут же пропустил британца обратно, поскольку проехал по обочине.

Казалось, вновь опередить действующего чемпиона молодому спортсмену не составит труда, но этого не произошло, ведь резина победителя квалификации находилась уже не в таком хорошем состоянии. На последнем круге более опытный Хэмилтон спокойно сдержал натиск преследователя и сохранил лидерство. Третье место с большим преимуществом над Ландо Норрисом занял Боттас.

Также стоит отметить невероятный взлёт Переса, который с последней позиции переместился на пятую строчку. Наконец, ещё один дебютант «королевских гонок» 20-летний Юки Цунода занял девятое место и попал в очковую зону. Зачётные баллы набрали также Леклер, Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс — младший и Лэнс Стролл.

Ветераны Райкконен и Феттель, напротив, остались за пределами первой десятки, хотя немец делал всё возможное для улучшения ситуации, но столкновение с Оконом лишило его возможности побороться за очки. Алонсо вовсе сошёл на 33-м круге из-за проблем с тормозами.