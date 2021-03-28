Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Мазепин — сошёл

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Мазепин — сошёл
  • Reuters

Хэмилтон на последних кругах сумел сохранить лидерство и финишировать первым, несмотря на атаки нидерландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена, занявшего в итоге второе место.

Тройку призёров замкнул другой гонщик Mercedes — финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин сошёл с дистанции уже на первом круге гонки. Его напарник Мик Шумахер финишировал 16-м.

Ранее Мазепин назвал причину своего схода в дебютной гонке «Формулы-1».

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