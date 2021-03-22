В FIA пересмотрели отношение к санкциям CAS в отношении российских пилотов

Международная автомобильная федерация (FIA) пересмотрела свою позицию к санкциям Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских гонщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ). Изначально FIA пыталась распространить санкции на международные соревнования, которые не подпадали под действие вердикта, такие как Кубок мира по бахам, Кубок мира по ралли-рейдам или Интерконтинентальный кубок по дрифту. На этих соревнованиях запрещалось использование российской символики, а спортсмены должны были выступать в нейтральном статусе.

РАФ добилась пересмотра трактовки решения. В результате санкции будут действовать лишь на шести мировых первенствах: чемпионатах мира в классе «Формуле-1», гонках на выносливость, ралли, ралли-кроссе, картинге и «Формуле-Е».

Ранее российские картингисты установили два потенциальных рекорда скорости на льду.