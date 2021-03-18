Российские картингисты установили два потенциальных рекорда скорости на льду

Рекордсменка России Мария Леонтьева и пилот Станислав Лыжин продемонстрировали рекордные показатели скорости на картах в рамках соревнований «Дни скорости на льду Байкала».

Леонтьева показала скорость 109 км/ч на карте Rotax 125. Скорость Лыжина при старте на километр с места составила свыше 80 км/ч. Теперь эти результаты должна подтвердить Российская автомобильная федерация (РАФ).

Соревнования «Дни скорости на льду Байкала» под эгидой компании LAV Racing проводятся в Иркутской области в девятый раз. В 2021 году генеральным партнёром стал SINTEC, официальным партнёром — Continental. Его участники устанавливают рекорды скорости на льду на автомобилях нескольких классов. Заезды проводятся на специально подготовленном участке озера в соответствии с регламентом РАФ и Международной автомобильной федерации (FIA).

Ранее сообщалось, что гонщик Максим Леонов разогнал автомобиль на льду Байкала до 299 км/ч.