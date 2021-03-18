Гонщик Леонов разогнал автомобиль на льду Байкала до 299 км/ч

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Шестикратный рекордсмен России Максим Леонов установил потенциальный рекорд скорости на льду в рамках соревнований «Дни скорости на льду Байкала».
Гонщик Леонов разогнал автомобиль на льду Байкала до 299 км/ч
  • ©icerecords.ru

Пилот продемонстрировал скорость 299 км/ч на 575-сильном Jaguar F-Type R. Он побил существующий мировой рекорд для серийных автомобилей без специальной подготовки. Теперь это достижение должна утвердить Российская автомобильная федерация (РАФ).

Во время тренировки Леонову удалось разогнаться до 303 км/ч, однако из-за потепления и усиления бокового ветра повторить этот показатель не удалось.  

Соревнования «Дни скорости на льду Байкала» под эгидой компании LAV-racing проводятся в Иркутской области девятый раз. В 2021 году генеральным партнёром стал SINTEC, официальным партнёром — Continental. Участники гонок устанавливают рекорды скорости на льду на автомобилях нескольких классов. Заезды проводятся на специально подготовленном участке озера в соответствии с регламентом РАФ и Международной автомобильной федерации (FIA).

Ранее сообщалось, что российская автогонщица Илона Накутис установила рекорд торможения грузовика на льду Байкала.

 

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