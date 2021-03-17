Российская автогонщица установила рекорд торможения грузовика на льду Байкала

Автогонщица Илона Накутис впервые в истории автоспорта попыталась установить несколько рекордов на грузовике в рамках соревнований «Дни скорости на льду Байкала».

Многократная медалистка российских и европейских соревнований остановила 500-сильный грузовик Ford F-max на скорости 80 км/ч за 169 м. Кроме того, она показала скорость 134 км/ч на льду. Оба достижения могут быть признаны рекордными для автомобилей класса B3-18.

Соревнования «Дни скорости на льду Байкала» под эгидой компании LAV-racing проводятся в Иркутской области девятый раз. В 2021 году генеральным партнёром стал SINTEC, официальным партнёром — Continental. Его участники устанавливают рекорды скорости на льду на автомобилях нескольких классов. Заезды проводятся в соответствии с регламентом РАФ и Международной автомобильной федерации (FIA).

Ранее сообщалось, что пилот Лобачёв установил два потенциальных рекорда скорости на льду Байкала.