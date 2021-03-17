Российская автогонщица установила рекорд торможения грузовика на льду Байкала

Короткая ссылка
Автогонщица Илона Накутис впервые в истории автоспорта попыталась установить несколько рекордов на грузовике в рамках соревнований «Дни скорости на льду Байкала».
Российская автогонщица установила рекорд торможения грузовика на льду Байкала

    Многократная медалистка российских и европейских соревнований остановила 500-сильный грузовик Ford F-max на скорости 80 км/ч за 169 м. Кроме того, она показала скорость 134 км/ч на льду. Оба достижения могут быть признаны рекордными для автомобилей класса B3-18.

    Соревнования «Дни скорости на льду Байкала» под эгидой компании LAV-racing проводятся в Иркутской области девятый раз. В 2021 году генеральным партнёром стал SINTEC, официальным партнёром — Continental. Его участники устанавливают рекорды скорости на льду на автомобилях нескольких классов. Заезды проводятся в соответствии с регламентом РАФ и Международной автомобильной федерации (FIA).

    Ранее сообщалось, что пилот Лобачёв установил два потенциальных рекорда скорости на льду Байкала.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить