Пилот Лобачёв превысил достижение на мерном километре при старте с хода на льду Байкала

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Российский гонщик Александр Лобачёв установил два потенциальных рекорда скорости в рамках соревнований «Дни скорости на льду Байкала».
Пилот Лобачёв превысил достижение на мерном километре при старте с хода на льду Байкала

    Лобачёв выступает на специально подготовленном автомобиле PORSCHE 911 TURBO S'992 LEVEL PERFORMANCE, мощность которого была понижена с 1000 до 850 л. с. Его средняя скорость на мерном километре при старте с хода составила 254 км/ч, с места — 109 км/ч.

    Оба результата являются потенциально новыми рекордами в классе A I 9. Теперь их должна утвердить Российская автомобильная федерация (РАФ).

    Соревнования «Дни скорости на льду Байкала» под эгидой компании LAV Racing проводятся в Иркутской области девятый раз. В 2021 году генеральным партнёром стал SINTEC, официальным партнёром — Continental. Его участники устанавливают рекорды скорости на льду на автомобилях нескольких классов. Заезды проводятся в соответствии с регламентом РАФ и Международной автомобильной федерации (FIA).

    Ранее сообщалось, что пилот Андрей Леонтьев установил два потенциальных рекорда скорости на льду.

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