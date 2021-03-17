Гонщик Леонтьев установил два потенциальных рекорда скорости на льду Байкала

18-кратный рекордсмен России Андрей Леонтьев установил два потенциальных рекорда в рамках соревнований «Дни скорости на льду Байкала».

Его средняя скорость на мерном километре при старте с хода составила 275 км/ч, при старте с хода — 114 км/ч. Эти показатели являются рекордными для класса B1-13, к которому относятся автомобили без специальной подготовки. Леонтьев выступает на Lamborghini Urus мощностью 650 лошадиных сил.

Стоит отметить, что на тренировочных заездах пилот также продемонстрировал скорость 302 км/ч, однако из-за потепления ему не удалось повторить этот результат в рамках официальных заездов.

На данный момент результаты Леонтьева считаются предварительными. Они получат официальный статус после утверждения Российской автомобильной федерацией (РАФ) в апреле 2021 года.

Соревнования «Дни скорости на льду Байкала» под эгидой компании LAV-racing проводятся в Иркутской области девятый раз. В 2021 году генеральным партнёром стал SINTEC, официальным партнёром — Continental. Его участники устанавливают рекорды скорости на льду на автомобилях нескольких классов. Заезды проводятся в соответствии с регламентом РАФ и Международной автомобильной федерации (FIA).