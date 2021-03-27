Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин — 20-й

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин — 20-й
  • Reuters

В своей лучшей попытке Ферстаппен преодолел круг по трассе в Сахире за 1 минуту 28,997 секунды.

Второе и третье места заняли пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин завершил квалификацию с последним, 20-м результатом. Его напарник Мик Шумахер — 19-й.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл третью практику на Гран-при Бахрейна.

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