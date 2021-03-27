Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин — 20-й

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

В своей лучшей попытке Ферстаппен преодолел круг по трассе в Сахире за 1 минуту 28,997 секунды.

Второе и третье места заняли пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин завершил квалификацию с последним, 20-м результатом. Его напарник Мик Шумахер — 19-й.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ⏱️



A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/g9UABr1EK2 — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл третью практику на Гран-при Бахрейна.