Замена для Алонсо и проверка на будущее: зачем Alpine подписала Квята в качестве резервного пилота
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- © Daniil Kvyat | Official Club
В новом сезоне «Формулы-1» у болельщиков всё-таки будет шанс увидеть на стартовой решётке сразу двух российских пилотов. Даниил Квят продолжит карьеру во французской команде Alpine, созданной на основе Renault. Он будет резервным пилотом и сядет за руль болида, если понадобится замена Фернандо Алонсо или Эстебану Окону. Также 26-летний пилот сможет принимать участие в свободных практиках, если команда посчитает это необходимым.
Такой поворот в карьере Квята стал довольно неожиданным. В конце 2020 года россиянин покинул AlphaTauri и попрощался с «Формулой-1». Его заменил дебютант королевских гонок Юкки Цунода. В других командах не нашлось места для пилота, участвовавшего в шести чемпионатах мира. Сам Квят допускал, что вернётся в самую престижную автогоночную серию только в 2022 году, но никак не раньше.
Выступать в других чемпионатах в 2021 году Квят тоже не собирался или, по крайней мере, не сообщал журналистам о таких планах. При этом в январе он выкладывал видео с тренировки, на которой он укреплял мышцы шейного отдела — для профессиональных гонщиков это важная часть физической подготовки. Болельщики могли расценить это как намёк на то, что отдыхать в новом году россиянин не собирается.
И лишь 2 марта, в день презентации Alpine, появилась информация о том, что Квят станет её третьим пилотом. Вскоре она получила официальное подтверждение. Созданная на базе Renault «конюшня» станет четвёртой командой в карьере россиянина после Toro Rosso, Red Bull и AlphaTauri.
«Я очень рад присоединиться к семье Alpine в «Формуле-1». В последний год команда добилась отличных результатов и очень продвинута в техническом плане. Она серьёзно развивается, и я нацелен внести свой вклад, чтобы эта положительная тенденция сохранялась. Постараюсь использовать свой опыт на трассе и за её пределами, чтобы помочь в развитии болида A521 и будущих машин. Резервный пилот должен сохранять форму, так что я с нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях», — сказал Квят после подписания контракта.
С лучшей стороны российского гонщика охарактеризовал исполнительный директор Alpine Лоран Росси. Он отметил, что Квят по своему мастерству соответствует основным пилотам команды.
«В ходе карьеры Квят заработал репутацию очень быстрого гонщика, а также продемонстрировал отличную стойкость. Мы рады приветствовать в наших рядах ещё одного целеустремлённого и талантливого пилота в дебютном сезоне «Формулы-1» как Alpine», — заявил Росси.
Так же, как и в прошлом сезоне, роль резервного гонщика в «Формуле-1» будет иметь особое значение и в новом, который стартует уже 26 марта со сводных заездов на Гран-при Бахрейна. Из-за пандемии коронавируса пилоты всё так же рискуют в любой момент сняться с гонок из-за положительного теста. В 2020 году по этой причине старты пропускали Серхио Перес, Лэнс Стролл и Льюис Хэмилтон.
Год назад резервным пилотом Renault был Сергей Сироткин, но в состав обновлённой команды он не вошёл. На его фоне Квят является гораздо более опытным и титулованным гонщиком, поэтому неудивительно, что в Alpine решили усилить позицию резервного пилота, когда появился достойный кандидат.
На место Квята вполне могли бы претендовать также оставшиеся без работы в «Формуле-1» Ромен Грожан, Кевин Магнуссен или Нико Хюлькенберг, уже выходивший три раза на замену, но французская конюшня предпочла россиянина. Привлекать в качестве резервистов кого-то из своих молодых пилотов в Alpine не могут — у них нет необходимой для управления болидом суперлицензии.
Само собой, подписание контракта не даёт Квяту гарантий того, что он сможет принять участие хотя бы в одном Гран-при. Большинство команд не пользуется этой опцией. Но в случае с Квятом его шансы выйти на старт всё-таки можно оценить чуть выше, чем если бы он оказался в другом коллективе.
Так совпало, что до пандемии коронавируса именно Алонсо, возобновивший в этом сезоне карьеру в «Формуле-1», чаще всего требовалась замена. В 2015-м он не смог выступить на Гран-при Австралии из-за сотрясения мозга, в следующем сезоне не был допущен до Гран-при Бахрейна из-за последствий недавней аварии, а ещё через год отказался участвовать в Гран-при Монако, чтобы выступить на Indianapolis 500. Сейчас 39-летний испанец является вторым среди самых возрастных пилотов F1 после Кими Райкконена, и это тоже является фактором, который в Alpine наверняка учитывали при поиске достойного запасного.
Интересно, что ещё недавно Фернандо действительно могла потребоваться замена в первых гонках сезона. 11 февраля его сбила машина во время прогулки на велосипеде, в результате аварии у испанца была сломана верхняя челюсть, и ему понадобилась операция. Тогда в команде заявили, что Алонсо успеет восстановиться к началу чемпионата, а на презентации команды подтвердили, что замена пилоту пока не нужна.
Самому Квяту сотрудничество с Alpine тоже необходимо, но не только ради того, чтобы иметь теоретическую возможность выступить один или два раза за сезон и оказаться на одной стартовой решётке с боевыми пилотами других команд. Чтобы вернуться в «Формулу-1» в 2022 году, ему крайне важно не терять с ней связь и иметь доступ к внутренней кухне королевских гонок. Квят будет на виду в команде, чей контракт с Эстебаном Оконом закончится уже в этом году. Француз ещё в прошлом сезоне рисковал покинуть гоночную серию из-за плохих результатов и сейчас снова должен доказывать, что может дальше управлять болидом, когда рядом с ним находится более опытный россиянин.