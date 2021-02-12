В Alpine сообщили о состоянии попавшего в ДТП Алонсо

Французская команда Alpine выступила с заявлением о состоянии попавшего в ДТП двукратного чемпиона «Формулы-1» испанца Фернандо Алонсо.

«После вчерашней аварии, произошедшей во время велотренировки, Алонсо находится в госпитале в Швейцарии. Медики обнаружили трещину в его верхней челюсти и провели успешную корректирующую операцию. Бригада докторов, работающая с ним, удовлетворена его состоянием, прогресс есть», — говорится в заявлении Alpine.

Отмечается, что Алонсо будет находиться под наблюдением медиков в течение следующих 48 часов.

«Пока ему необходим полный покой, но если говорить о дальнейшем развитии событий, то уже через несколько дней он сможет постепенно возвращаться к тренировкам. Ожидаем, что он полностью вернётся в строй и продолжит подготовку к сезону», — подытожили в команде.

Предстоящий сезон должен стать для 39-летнего испанца первым после двухлетнего перерыва в выступлениях в «Формуле-1» и 18-м в карьере в королевских гонках.

Старт сезона 2021 года запланирован на конец марта. Предсезонные тесты должны пройти в Бахрейне 12—14 марта, а первая гонка — 28 марта, также в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что Алонсо попал в аварию на велосипеде.