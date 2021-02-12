Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в аварию на велосипеде

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Двукратный чемпион «Формулы-1» испанский пилот Фернандо Алонсо попал в ДТП в Швейцарии.
Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в аварию на велосипеде
  • Reuters

Как сообщается в Twitter команды «Формулы-1» Alpine, спортсмен был сбит автомобилем во время велотренировки.

«Фернандо в сознании, хорошо себя чувствует и ждёт завтрашнего медицинского осмотра», — говорится в сообщении.

Напомним, что Алонсо должен вернуться к выступлениям в «Формуле-1» в составе Alpine после двухлетнего перерыва.

Алонсо покинул «Формулу-1» в 2018 году, после чего выступал в североамериканской серии IndyCar и участвовал в «Дакаре». Испанский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах в составе Renault. Также он выступал за Minardi, McLaren и Ferrari. 

Помимо этого, Алонсо является двукратным победителем марафона «24 часа Ле-Мана».

Ранее сообщалось, что призёр ЧМ по лыжным гонкам Николай Чеботко погиб в ДТП.

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