Намерен вернуться в 2022-м: Квят покинул AlphaTauri и не выступит в следующем сезоне «Формулы-1»

Даниил Квят покинул команду AlphaTauri и не будет выступать в следующем сезоне «Формулы-1». Он уступил своё место в команде 20-летнему дебютанту Юки Цуноде из Японии. В минувшем сезоне российский пилот занял 14-е место в зачёте чемпионата мира. В будущем уроженец Уфы планирует вернуться в королевские гонки в качестве боевого пилота, но сделает это не раньше 2022 года.

Российский гонщик Даниил Квят завершил выступления в «Формуле-1». В следующем году его место в AlphaTauri займёт дебютант королевских гонок Юки Цунода из Японии. Квят покидает главную автогоночную серию, приняв участие в шести чемпионатах мира и став самым успешным отечественным пилотом в истории.

О том, что в AlphaTauri хотят подписать 20-летнего Цуноду и попрощаться с Квятом, автогоночные СМИ писали последние несколько недель. Российский пилот был готов к этому и всячески демонстрировал в интервью, что смирился с решением боссов команды.

Последние результаты всё-таки могли дать слабую надежду, что в следующем сезоне Квят так и останется напарником Пьера Гасли — в Бахрейне и ОАЭ он трижды выходил в финальный сегмент квалификации и дважды обходил француза в гонке. После этого уроженец Уфы даже в шутку говорил, что теперь спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко задумается о новом контракте, но чуда не произошло. Став рекордсменом AlphaTauri по проведённым Гран-при, россиянин покинул команду. Её руководитель Франц Тост поблагодарил Квята за проделанную в этом году работу.

«Поскольку в следующем году нашим пилотом будет Юки, с Даниилом Квятом мы прощаемся. Я хочу от всего сердца поблагодарить его за вклад в работу нашей команды, особенно в этом сезоне. Он очень помог нам благодаря своему опыту настроить и улучшить характеристики болидов», — сказал Тост.

Японский производитель двигателей Honda, являющийся поставщиком Red Bull и AlphaTauri, тоже не забыл о Квяте.

«От всех нас в Honda, спасибо, Даниил Квят! Вместе мы достигли успехов, о которых могли только мечтать. То, что ты был частью нашей семьи и истории, было истинным удовольствием. Жги, ДК!» — написала пресс-служба Honda.

В минувшем сезоне Квят занял 14-е место в общем зачёте «Формулы-1» среди 23 пилотов, набрав 32 очка. Это на пять меньше, чем в прошлом году, однако тогда россиянин провёл на четыре гонки больше. Если сравнить минувший сезон с предыдущим по среднему количеству набранных очков за гонку, то Квят выступил лучше. Главным его достижением в сокращённом из-за пандемии чемпионате стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи, на которое он поднялся с восьмой стартовой позиции.

Однако на фоне достижений напарника результаты Квята становятся более скромными. Гасли занял десятое место, опередив Лэнса Стролла, Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля, чьи команды в Кубке конструкторов оказались выше AlphaTauri. На его счету победа на Гран-при Италии, которая принесла всего на семь очков меньше, чем набрал Квят за весь сезон. Француз 13 раз побеждал напарника в квалификациях, а для команд, которые редко набирают очки, это ключевой показатель, чтобы сравнивать силу пилотов. В итоге Гасли уже достаточно давно получил новый контракт в AlphaTauri, а обладатель второго места в команде стал известен спустя три дня после окончания сезона.

За всё время выступлений в «Формуле-1» Квят выходил на старт 110 раз (ещё дважды его машина глохла перед началом Гран-при Австралии), и по этому показателю он занимает 67-е место в истории. По сумме баллов Квят и вовсе замкнул первую полусотню лучших гонщиков. О своих дальнейших планах россиянин пока не говорил конкретно. Он лишь упомянул после Гран-при Абу-Даби, что хочет в следующем году отдохнуть, а в 2022-м вернуться в королевские гонки. Однажды, в 2019 году, ему уже удавалось возобновить карьеру после перерыва.

По мнению бывшего гонщика Мировой серии Renault Николая Марценко, Квят ещё не сказал своего последнего слова в «Формуле-1». Он уверен, что накопленный с 2013 года опыт поможет вернуться, но для этого большую работу должны будут проделать его агенты.

«Сейчас всё будет находиться в руках менеджера Квята. Нет сомнений, что Даниил — талантливый гонщик. Когда он чувствует себя комфортно, то показывает хорошие результаты. Вопрос в том, в какой команде он сможет регулярно показывать свой потенциал. Из-за отсутствия некой стабильности Квят не смог выступать в топ-команде Red Bull. У него есть вариант взять год отпуска, отдохнуть, а потом взять некую резервную роль в «Формуле-1». Затем, возможно, найти место в одной из команд. У Даниила большой опыт за плечами», — сказал Марценко «Чемпионату».

Другой российский экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин напомнил, что кандидатов на участие в гонках слишком много и перезагрузить карьеру в них не так просто.

«Думаю, нам всем хочется верить, что шанс на возвращение есть. На самом деле Даня уже один раз доказал это. Будет ли у него второй шанс, я не знаю. По своему примеру могу сказать, что это очень и очень трудно. И на примере Нико Хюлькенберга тоже: он сильный пилот, но в данный момент непонятно, сможет ли он вернуться. Непонятно, что будет с Серхио Пересом, если его сейчас не подпишут в Red Bull. В случае пропуска сезона он тоже будет пытаться вернуться. Кандидатов очень много, помимо Дани. Легко не будет в любом случае, и я хочу пожелать ему удачи и всего наилучшего как в следующем, так и в 2022 году», — отметил Сироткин в разговоре с «Чемпионатом».

Комментатор «Формулы-1» Алексей Попов отметил, что между Квятом и AlphaTauri в последний момент могли испортиться отношения, если учесть, как с ним попрощались после нескольких проведённых в команде сезонов.

«Меня очень задело, если честно. Я внимательно прочитал весь этот релиз AlphaTauri от корки до корки — и ни одного слова про Квята не было. Потом в Twitter Honda написала... Он больше всех гонок провёл за команду, а от неё ни слова в релизе. А вот Honda опубликовала групповое фото с Даней, написала тёплые слова. Только после этого, и то через какое-то время, один твит от AlphaTauri с цитатой Тоста. Причём цитата такая очень холодная, даже по сравнению с Honda... Какая кошка между ними пробежала?» — сказал Попов на своём YouTube-канале.

С уходом Квята российским любителям автогонок будет кого поддерживать в «Формуле-1». Никита Мазепин дебютирует в команде Haas вместе с Миком Шумахером. Первым этапом в 2021 году станет Гран-при Австралии, который состоится с 19 по 21 марта.