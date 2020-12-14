Победа Ферстаппена, сход Переса и 11-е место Квята: как завершился сезон «Формулы-1» на Гран-при Абу-Даби

В ОАЭ состоялась последняя гонка 2020 года в «Формуле-1» — Гран-при Абу-Даби. Пилот Red Bull Макси Ферстаппен одержал победу, ни разу не позволив Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону из Mercedes выйти на первое место. Победитель предыдущего этапа в Бахрейне Серхио Перес сошёл из-за проблем с двигателем и тем самым помешал удачно выступить Даниилу Квяту. Россиянин финишировал 11-м в своей заключительной гонке «Формулы-1».

Первый день

Непростой сезон «Формулы-1» подошёл к своему завершению. Менеджменту удалось сохранить одну из традиций прошлых лет и закончить чемпионат в Абу-Даби, пускай и на две недели позже положенного срока. Раньше именно здесь решалась судьба титула и определялся обладатель Кубка конструкторов, но в этот раз интриги у Гран-при были другие — кто займёт второе место в общем зачёте, какая команда станет третьей в своём соревновании и выйдет ли на старт Льюис Хэмилтон, переболевший коронавирусом.

Последняя из них разрешилась раньше всех. Новоявленный чемпион мира вернулся в паддок, несмотря на то, что в ОАЭ действуют одни из самых жёстких ограничений по сравнению с другими странами, принимавшими гонки. Он вновь сел за руль болида, которым Джордж Расселл успешно управлял на Гран-при Сахира. Пилот Williams, в свою очередь, завершил свою временную командировку в Mercedes. В то же время бразилец Пьетро Фиттипальди вновь заменил Ромена Грожана в Haas. Французский гонщик всё ещё не набрал нужную форму после аварии двумя неделями ранее и досрочно закончил сезон.

Возвращение Хэмилтона не прошло гладко. В первой пятничной сессии у него случился перегрев тормозов, из-за чего половину отведённого на заезды времени чемпион мира провёл в боксах. Его лучшего результата на самых жёстких шинах хватило только для пятого места. Впереди оказались Макс Ферстаппен и Александр Албон из Red Bull, напарник Валттери Боттас и Эстебан Окон из Renault, на прошлой неделе впервые поднявшийся на подиум в гонке. После тренировки Хэмилтон пожаловался на сбитые Расселлом настройки, которые пришлось возвращать обратно. Впрочем, первая сессия в Абу-Даби никогда не имела особого значения для самой гонки — она проходит при свете солнца в совсем других условиях.

Вечером же Хэмилтон уже соревновался только с Боттасом. После обязательного тестирования шин, которые будут использоваться в следующем сезоне, британец оказался в двух десятых секунды позади напарника. Red Bull никакой конкуренции Mercedes больше не составлял, что было на руку Боттасу — от него в гонке требовалось обойти Ферстаппена, чтобы остаться вторым в общем зачёте. На хороший результат в последней гонке сезона был настроен и Даниил Квят. Пилот AlphaTauri показал сначала восьмое время, а затем оказался в одной строчке от первой десятки.

Второй день

Тренировка перед квалификацией в субботу никакого особого значения не имела. Она проходила днём, когда трасса была слишком сильно раскалена и была совсем не в таком состоянии, в котором должна была быть в официальных заездах. Пилоты не слишком активно выезжали из боксов, но Ферстаппен всё-таки постарался заявить о себе и возглавил протокол, выиграв полсекунды у Албона. В Mercedes не обращали на это внимание и настраивались на работу в квалификацию.

В итоге же успех отпраздновал именно Ферстаппен. Хэмилтон выиграл две первые сессии и принялся сражаться за поул-позицию с Боттасом, у которого получалось опережать напарника и в конце концов оказаться выше него. Но в последний момент пилот Red Bull обошёл финна на 0,025 секунды и принёс своей команде первую победу в квалификации за сезон. Для пилотом Mercedes это было первое поражение в Абу-Даби с 2014 года.

Четвёртое и шестое места заняли пилоты McLaren Ландо Норрис и Карлос Сайнс, между которыми расположился Албон. Для британской команды такое выступление в квалификации значило очень многое — в воскресенье ей предстояло бороться за третью строчку Кубка конструкторов с Racing Point, у которой Лэнс Стролл стал только восьмым, а победитель Гран-при Сахира Серхио Перес был вынужден стартовать с предпоследнего места из-за замены двигателя.

Квят в третий раз подряд успешно выступил в квалификации. Он не только прошёл в третий сегмент, но и занял седьмое место, опередив напарника Пьера Гасли. К сожалению, отлично выступать по субботам россиян стал уже после того, как практически потерял все шансы продолжить карьеру в «Формуле-1».

Гонка

Незадолго до гонки стало известно, что шансы Ферстаппена удержаться на первом месте и одержать вторую победу в сезоне увеличились. В Mercedes сообщили, что ослабят мощность всех своих моторов, причём не только у заводской команды, но и у своих клиентов. Боттас и Хэмилтон лишились своих козырей, за счёт которых неоднократно занимали два первых места.

Старт гонки прошёл достаточно спокойно, среди лидеров никаких перестановок не произошло, разве что в борьбе за девятое место Окон ненадолго обошёл Гасли. Возмутителем спокойствия на первых кругах был Перес, сорвавшийся с предпоследнего места стартовой решётки. Пилот Racing Point обгонял аутсайдеров в хвосте пилота и до включения зоны DRS, и после, забравшись на 12-е место.

Квят поначалу держался на своём седьмом месте, но он рано начал терять позиции из-за износившихся шин. Его быстро прошёл Лэнс Стролл на Racing Point, а после затяжной атаки россиянин сдался и Гасли. Когда стало очевидно, что Квяту пора заезжать на пит-стоп, у Переса случились проблемы. Его мотор не выдержал погони и вынудил мексиканца остановиться. В режиме автомобиля виртуальной безопасности в AlphaTauri сначала поменяли шины Гасли, а уже затем Квяту. В результате россиянин потерял ещё больше позиций и обосновался на 14-м месте. Последняя гонка в «Формуле-1» оказалась для него безнадёжно испорчена.

VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 10/55)



Perez is OUT with a mechanical issue 😭#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/uz927R7ZMK — Formula 1 (@F1) December 13, 2020

После рестарта положение лидеров осталось прежним. Ферстаппен вновь удержался на первом месте и начал стремительно наращивать преимущество в стиле преследующих его Mercedes. При этом темп Боттаса и Хэмилтона тоже был вполне приличным. По крайней мере, Албон ни разу в гонке не имел шанса к ним приблизиться.

В конце гонки создать проблемы для конкурентов мог Даниэль Риккардо на Renault. Он поздно поменял шины и получил определённое преимущество, но так им и не воспользовался, чтобы вернуться на пятую строчку в борьбе с McLaren. Австралиец зато установил лучший круг, лишив Ферстаппена возможности собрать «Большой шлем» (победа, поул-позиция, лучший круг и лидерство в течение всей гонки).

Пилот Red Bull выиграл гонку, но так и остался третьим в общем зачёте. Ему было нужно, чтобы Боттас финишировал хотя бы шестым, однако он удержался на второй позиции. Хэмилтон поднялся на подиум в своей первой гонке после заражения коронавирусом. Норрис и Сайнс благодаря финишу на пятом и шестом местах принесли McLaren третью позицию в Кубке конструкторов — для команды это стало лучшим результатом с 2012 года. Квят расположился на 11-м месте, напоследок обогнав Ferrari в её полном составе.