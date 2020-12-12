Квят о своём будущем в «Формуле-1»: может, Марко сейчас сидит в своей комнате и снова всё обдумывает

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят высказал мнение, что его сильные выступления в последних гонках сезона могут помочь ему найти место в «Формуле-1» на сезон-2022, если в следующем году он останется вне чемпионата.

«Я уже давно говорю, что не думаю, что буду в «Формуле-1» в следующем году. Но уже ушло очень много времени на то, чтобы появились новости, так что я не хочу говорить ничего неофициального. Может, доктор Марко сейчас сидит в своей комнате и снова всё обдумывает! Я не знаю», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1».

Он отметил, что его сильные выступления в последних гонках могут стать фундаментом для поиска места основного гонщика на 2021 год, если ему не удастся остаться в чемпионате на следующий сезон.

«На прошлой неделе у меня был идеальный круг, сегодня — снова идеальный круг в квалификации, и это солидная база на 2022 год. Я хочу вернуться, и я знаю, что за рулём подходящей машины могу бороться за титулы — в этом у меня нет сомнений», — добавил россиянин.

26-летний россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года. Большую часть карьеры он провёл в Toro Rosso, которая в 2020 году была переименована в Alpha Tauri. Весь сезон 2015 года и первые четыре гонки сезона-2016 он выступал за Red Bull. На его счету три подиума.

Ранее сообщалось, что Квят назвал круг в квалификации в Абу-Даби лучшим в своей жизни.