Квят: это, наверное, лучший квалификационный круг в моей жизни

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации заключительного, 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

«Это, наверное, лучший квалификационный круг в моей жизни! Я очень доволен этим днём, приятно собрать такой круг в квалификации здесь, в Абу-Даби, поскольку это длинная трасса со множеством поворотов. Мы знали, что можем быть конкурентоспособными, но в этот уикенд было трудно понять, какие выбрать шины. Я думаю, что мы хорошо поработали, так что я хочу насладиться этим ощущением ещё примерно час, а затем сосредоточусь на гонке», — приводит слова Квята пресс-служба Alpha Tauri.

Он отметил, что такой результат позволяет команде рассчитывать на неплохой результат в предстоящей гонке.

«Мне нравится машина в том виде, в каком она находится сейчас, так что давайте закончим сезон на высоком уровне», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят, пробившийся в третий сегмент, занял седьмое место, уступив победителю 0,717 секунды.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.