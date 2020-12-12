Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — седьмой

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации заключительного, 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — седьмой
  • Reuters

Нидерландский гонщик в своей лучшей попытке в третьем сегменте квалификации преодолел круг по трассе «Яс Марина» за 1 минуту 35,246 секунды.

Второе место занял финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Третье место занял семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, также выступающий за Mercedes.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, пробившийся в третий сегмент, занял седьмое место, уступив победителю 0,717 секунды.

Ранее Квят заявил, что может побороться за место в топ-5 в квалификации Гран-при Абу-Даби.

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