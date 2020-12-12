Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — седьмой

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации заключительного, 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Нидерландский гонщик в своей лучшей попытке в третьем сегменте квалификации преодолел круг по трассе «Яс Марина» за 1 минуту 35,246 секунды.

Второе место занял финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Третье место занял семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, также выступающий за Mercedes.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, пробившийся в третий сегмент, занял седьмое место, уступив победителю 0,717 секунды.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING 🏁



A first pole of 2020 for @Max33Verstappen and @redbullracing in our final qualifying session of the season! 🚀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/BwhKeebFMZ — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

Ранее Квят заявил, что может побороться за место в топ-5 в квалификации Гран-при Абу-Даби.