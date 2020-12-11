Квят считает, что может побороться за место в топ-5 в квалификации Гран-при Абу-Даби

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов перед заключительным, 17-м этапом «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

«Как обычно, все команды средней группы очень близки: одна десятая может на многое повлиять. Можно занять шестое или даже пятое место. Хорошо такое видеть, но в то же время нас ждёт серьёзная работа перед субботой, чтобы понять, как всё сделать правильно, в чём прибавить. Сессия была сложной, у меня не было ощущения, что я сделал всё верно, но я полагаю, что такая же ситуация и у остальных», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1».

Он отметил, что перед квалификацией и гонкой команде есть над чем поработать.

«Нужно проанализировать наши длинные и короткие попытки, чтобы прибавить. Надеюсь, завтра мы добьёмся прогресса и всё сделаем правильно», — добавил россиянин.

По итогам первой тренировки Квят стал восьмым, а во второй сессии свободных заездов — 11-м.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Абу-Даби.