Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 11-й
- Reuters
Финн в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Яс Марина» за 1 минуту 36,276 секунды.
Второй результат показал его напарник по Mercedes семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 11-е место, отстав от лучшего времени сессии на 1,328 секунды.
FP2 CLASSIFICATION: The full rundown 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/2qhpPADJIp— Formula 1 (@F1) December 11, 2020
Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Абу-Даби.