Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 11-й

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике заключительного, 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Финн в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Яс Марина» за 1 минуту 36,276 секунды.

Второй результат показал его напарник по Mercedes семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 11-е место, отстав от лучшего времени сессии на 1,328 секунды.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Абу-Даби.