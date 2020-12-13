Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — 11-й
- Reuters
Нидерландец, стартовавший первым, лидировал на протяжении всей дистанции.
Вторым финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes. Тройку призёров замкнул семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, также выступающий за Mercedes.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, стартовавший седьмым, завершил гонку на 11-м месте.
Ранее сообщалось, что Квят высказал мнение, что его сильные выступления в последних гонках сезона могут помочь ему найти место в «Формуле-1» на сезон-2022, если в следующем году он останется вне чемпионата.