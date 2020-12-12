Хэмилтон рассказал о последствиях перенесённого коронавируса

Семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о последствиях перенесённой коронавирусной инфекции.

«Теперь я могу по-настоящему сочувствовать тем, кто пострадал из-за этого ужасного вируса или потерял кого-то из близких. Сам я пока здоров не на 100%. По-прежнему остаются какие-то ощущения в лёгких. Впрочем, я бы всё равно поехал — даже если бы не ощущал одну руку. Именно поэтому мы гонщики. К счастью, ничего такого не случилось», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Он отметил, что предстоящая гонка станет для него серьёзным испытанием в физическом плане.

«Речь об общей энергии организма. Один из симптомов коронавируса в том, что он буквально лишает вас сил. Я стараюсь спать так много, как только можно, но восстанавливать силы мне пока гораздо сложнее, чем прежде. Кроме того, я заметно потерял в весе за эту неделю. Скажу ещё раз — я не чувствую себя на 100%, если сравнивать с прошлой гонкой. Но это не остановит меня завтра», — добавил британец.

По итогам квалификации Гран-при Абу-Даби Хэмилтон занял третье место.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят назвал круг в квалификации в Абу-Даби лучшим в своей жизни.