СМИ: Red Bull решил подписать Переса

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Австрийская команда «Формула-1» Red Bull приняла решение подписать контракт с мексиканским пилотом Серхио Пересом.
СМИ: Red Bull решил подписать Переса
  • Reuters

Как сообщает Motorsport со ссылкой на Sky Sports, команда уже на этой неделе объявит о подписании контракта.

Отмечается, что нынешний второй пилот команды Александр Албон останется в Red Bull в статусе тестового и резервного пилота.

По данным издания, Кристиану Хорнеру и Хельмуту Марко удалось уговорить владельца Red Bull Дитриха Матешица, который хотел сохранить в составе Албона, подписать Переса.

Ранее Даниил Квят заявил, что хочет отдохнуть в 2021 году.

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