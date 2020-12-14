СМИ: Red Bull решил подписать Переса

Австрийская команда «Формула-1» Red Bull приняла решение подписать контракт с мексиканским пилотом Серхио Пересом.

Как сообщает Motorsport со ссылкой на Sky Sports, команда уже на этой неделе объявит о подписании контракта.

Отмечается, что нынешний второй пилот команды Александр Албон останется в Red Bull в статусе тестового и резервного пилота.

По данным издания, Кристиану Хорнеру и Хельмуту Марко удалось уговорить владельца Red Bull Дитриха Матешица, который хотел сохранить в составе Албона, подписать Переса.

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