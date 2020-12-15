Квят обратился к болельщикам по итогам сезона «Формулы-1»

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят обратился к болельщикам по завершении сезона 2020 года.
Квят обратился к болельщикам по итогам сезона «Формулы-1»
  • Reuters

«Ещё один год в «Формуле-1» прошёл! Хочу от всего сердца поблагодарить всех моих болельщиков за поддержку! Вы придавали мне сил и энергии в этом году! Особенно я чувствовал силу вашей поддержки в последние два месяца. Спасибо вам за всё! До встречи! Благодарю свою команду за работу и поддержку. Был сложный год, мы решали непростые задачи, но мы справились и достойно завершили чемпионат», — написал Квят в своём Instagram.

По итогам сезона Квят занял 14-е место в личном зачёте, набрав 32 очка. Его лучшим результатом стало четвёртое место на Гран-при Эмилия-Романьи в Имоле. Всего в одной из 17 гонок он не сумел финишировать. Квят набрал очки в семи гонках.

Россиянин пока не подписал контракт ни с одной из команд на сезон-2021.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо стал лучшим по итогам тестов в Абу-Даби.

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