Квят обратился к болельщикам по итогам сезона «Формулы-1»

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят обратился к болельщикам по завершении сезона 2020 года.

«Ещё один год в «Формуле-1» прошёл! Хочу от всего сердца поблагодарить всех моих болельщиков за поддержку! Вы придавали мне сил и энергии в этом году! Особенно я чувствовал силу вашей поддержки в последние два месяца. Спасибо вам за всё! До встречи! Благодарю свою команду за работу и поддержку. Был сложный год, мы решали непростые задачи, но мы справились и достойно завершили чемпионат», — написал Квят в своём Instagram.

По итогам сезона Квят занял 14-е место в личном зачёте, набрав 32 очка. Его лучшим результатом стало четвёртое место на Гран-при Эмилия-Романьи в Имоле. Всего в одной из 17 гонок он не сумел финишировать. Квят набрал очки в семи гонках.

Россиянин пока не подписал контракт ни с одной из команд на сезон-2021.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо стал лучшим по итогам тестов в Абу-Даби.