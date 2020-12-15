Алонсо стал лучшим по итогам тестов в Абу-Даби

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В Абу-Даби на автодроме «Яс Марина» прошли тестовые заезды «Формулы-1» с участием пилотов, не выступавших в сезоне 2020 года.
Алонсо стал лучшим по итогам тестов в Абу-Даби
  • © Dppi/Antonin Vincent
  • globallookpress.com

По итогам заездов, сокращённых с трёх дней до одного из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, лучшее время показал вернувшийся в «Формулу-1» пилот Renault Фернандо Алонсо — 1 минута 36,333 секунды. Испанец в общей сложности преодолел 105 кругов.

Второй результат — у нидерландца Ника де Вриса. Тройку лидеров замкнул бельгиец Стоффель Вандорн. Оба пилота выступили на Mercedes.

Россиянин Роберт Шварцман, пилотировавший Ferrari, преодолел наибольшее число кругов — 129 — и показал 11-й результат.

Немец Мик Шумахер проехал за рулём болида Haas 125 кругов и показал 15-е время.

Ранее сообщалось, что основатель команды Williams Фрэнк Уильямс был госпитализирован.

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