Алонсо стал лучшим по итогам тестов в Абу-Даби
- © Dppi/Antonin Vincent
- globallookpress.com
По итогам заездов, сокращённых с трёх дней до одного из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, лучшее время показал вернувшийся в «Формулу-1» пилот Renault Фернандо Алонсо — 1 минута 36,333 секунды. Испанец в общей сложности преодолел 105 кругов.
Второй результат — у нидерландца Ника де Вриса. Тройку лидеров замкнул бельгиец Стоффель Вандорн. Оба пилота выступили на Mercedes.
Россиянин Роберт Шварцман, пилотировавший Ferrari, преодолел наибольшее число кругов — 129 — и показал 11-й результат.
Немец Мик Шумахер проехал за рулём болида Haas 125 кругов и показал 15-е время.
Ранее сообщалось, что основатель команды Williams Фрэнк Уильямс был госпитализирован.