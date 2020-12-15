Основатель команды Williams Фрэнк Уильямс был госпитализирован

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Основатель и бывший владелец британской команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс был госпитализирован.
Основатель команды Williams Фрэнк Уильямс был госпитализирован
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба команды, состояние 78-летнего британца оценивается как стабильное.

Отмечается, что семья не будет разглашать никаких подробностей и по её решению команда предоставит дополнительную информацию.

Команда Williams была основана Фрэнком Уильямсом и Патриком Хэдом в 1977 году и является старейшей в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Williams девять раз выигрывала Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее сообщалось, что семья Уильямс уходит из «Формулы-1».

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