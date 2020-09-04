Семья Уильямс уходит из «Формулы-1»

В Williams, одной из старейших команд «Формулы-1», произойдёт смена руководства.

Об этом сообщила глава команды и дочь её основателя Клэр Уильямс.

«Когда будущее команды гарантировано, наступил подходящий момент, чтобы отойти от спорта. Команда всегда была для нас главным приоритетом, мы всегда действовали в её интересах, а сейчас пришёл момент передать руководство новым владельцам и дать им возможность вести команду в будущее. Мы благодарны Dorilton Capital за предложение продолжить работу, но знаем, что передаём команду в хорошие руки, а имя Williams будет жить дальше. Это конец для семейной команды Williams и новое начало для Williams Racing. Мы желаем им больших успехов в будущем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что руководство командой будет передано уже после Гран-при Италии.

Команда Williams была основана Фрэнком Уильямсом и Патриком Хэдом в 1977 году и является старейшей в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Williams девять раз выигрывала Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Williams была продана инвесторам из США.