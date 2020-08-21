Команда «Формулы-1» Williams продана инвесторам из США

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Одна из старейших команд «Формулы-1», Williams, была продана американским инвесторам из Dorilton Capital Management.
Команда «Формулы-1» Williams продана инвесторам из США
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Об этом сообщает пресс-служба Williams.

Отмечается, что у новых владельцев нет планов по переименованию команды.

Команда Williams основана в 1977 году и является старейшей в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Williams девять раз выигрывала Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее «Формула-1» утвердила окончательную версию календаря на сезон-2020.

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