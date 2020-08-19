СМИ: «Формула-1» утвердила окончательную версию календаря на сезон-2020

Руководство «Формулы-1» определилось с окончательной версией календаря на сезон-2020.

Как сообщает Motorsport со ссылкой на свои источники, всего в 2020 году будет проведено 17 гонок.

К уже официально объявленным 13 этапам добавятся ещё четыре — один в Турции, два в Бахрейне и ещё один в ОАЭ.

Планируется, что этап в Стамбуле, проводившийся с 2005 по 2011 год, состоится 13—15 ноября, затем Бахрейн примет ещё два этапа — 27—29 ноября и 4—6 декабря. Заключительный этап сезона пройдёт 11—13 декабря в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что стюарды объяснили, почему оштрафовали Квята на пять секунд на Гран-при Испании.