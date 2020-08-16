Стюарды объяснили, почему оштрафовали Квята на пять секунд на Гран-при Испании

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Стюарды гонки Гран-при Испании обнародовали объяснение по поводу штрафа российского пилота Aplha Tauri Даниила Квята.
Стюарды объяснили, почему оштрафовали Квята на пять секунд на Гран-при Испании
  • Reuters

«Стюарды изучили видео и данные телеметрии. Пилот игнорировал синие флаги по меньшей мере с шестого поворота по первый поворот следующего круга», — приводит слова объяснения «Чемпионат».

Во время заезда россиянин долгое время не пропускал на круг одного из лидеров. За это к итоговому результату Квята было добавлено пять штрафных секунд. Тем не менее это не повлияло на позицию Квята, и он остался на 12-м месте в итоговом протоколе.

Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству подиумов в «Формуле-1».

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