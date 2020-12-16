Тост поблагодарил Квята за помощь в улучшении характеристик машины

Руководитель Alpha Tauri Франц Тост поблагодарил покидающего команду российского пилота Даниила Квята за сотрудничество.

«Поскольку Юки Цунода будет выступать за нас в следующем году, мы прощаемся с Даниилом Квятом. Я хочу поблагодарить Даниила за его вклад, особенно в этом году. Он очень помог нам своим опытом настройки и улучшения характеристик машины», — приводит слова Тоста пресс-служба Alpha Tauri в Twitter.

С нового сезона за команду будут выступать Юки Цунода и Пьер Гасли.

Ранее в Honda попрощались с Квятом.