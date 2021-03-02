В Alpine назвали Квята очень быстрым пилотом

Исполнительный директор команды «Формулы-1» Alpine Лоран Росси прокомментировал подписание контракта с российским гонщиком Даниилом Квятом.

«На протяжении своей карьеры Даниил сформировал репутацию очень быстрого пилота, но вместе с тем он показывал стойкость. Мы рады, что в момент, когда мы начинаем первую кампанию в «Формуле-1» под названием Alpine, с нами ещё один целеустремлённый и талантливый гонщик», — цитирует Росси пресс-служба Alpine.

В прошлом сезоне россиянин выступал за Alpha Tauri. В 2021 году его заменит японец Юки Цунода. Квят, в свою очередь, стал резервным пилотом Alpine.

Ранее Квят заявил, что очень рад подписанию контракта с Alpine.