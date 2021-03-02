Квят заявил, что очень рад подписанию контракта с Alpine
- © Dppi/Antonin Vincent
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«Я очень рад присоединиться к семье Alpine. Команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения. Команда быстро развивается, и я стремлюсь внести свой вклад в эту положительную тенденцию», — цитирует Квята пресс-служба Alpine.
По словам пилота, он постарается использовать свой опыт на трассе для помощи в разработке будущих болидов. Квят также подчеркнул, что будет сохранять форму.
«С нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях», — заявил он.
В прошлом сезоне россиянин выступал за Alpha Tauri. В 2021 году его заменит японец Юки Цунода.
Ранее сообщалось, что Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine.