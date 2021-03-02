Квят заявил, что очень рад подписанию контракта с Alpine

Российский пилот Даниил Квят прокомментировал подписание контракта с командой «Формулы-1» Alpine.

«Я очень рад присоединиться к семье Alpine. Команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения. Команда быстро развивается, и я стремлюсь внести свой вклад в эту положительную тенденцию», — цитирует Квята пресс-служба Alpine.

По словам пилота, он постарается использовать свой опыт на трассе для помощи в разработке будущих болидов. Квят также подчеркнул, что будет сохранять форму.

«С нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях», — заявил он.

В прошлом сезоне россиянин выступал за Alpha Tauri. В 2021 году его заменит японец Юки Цунода.

Ранее сообщалось, что Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine.