Перелом челюсти и удаление зубов: что известно о состоянии пилота «Формулы-1» Алонсо после ДТП в Швейцарии

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо стал участником ДТП в Швейцарии. Он двигался по проезжей части на велосипеде и был сбит автомобилем. Испанца доставили в госпиталь в Берне, где у него был диагностирован перелом верхней челюсти. Других серьёзных травм удалось избежать. Пилот сообщил, что чувствует себя хорошо, а в команде Alpine выразили надежду, что он успеет восстановиться до предсезонных тестов в Бахрейне.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо впервые обратился к поклонникам после аварии, в которую он попал накануне. Он оставил комментарий под официальным заявлением французской команды Alpine, в котором сообщается о его состоянии.

«Спасибо за все ваши пожелания, со мной всё в порядке, с нетерпением жду начало сезона-2021. Вперёд!» — написал Алонсо.

Инцидент произошёл в четверг около двух часов дня недалеко от швейцарского города Лугано, где проживает пилот. Алонсо проводил велотренировку, во время которой был сбит автомобилем. В заявлении полиции говорится, что за рулём находилась 42-летняя местная жительница. Она совершала поворот на парковку торгового центра и в этот момент столкнулась с пилотом «Формулы-1», ехавшим навстречу вдоль припаркованных машин.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. После этого Алонсо был отправлен в госпиталь, позднее его доставили в Берн.

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Изначально о здоровье Алонсо поступали немногочисленные и весьма тревожные сведения. В Alpine заявили, что он находился в сознании, а его состояние оценивалось как удовлетворительное. В то же время предполагалось, что испанец мог получить травму головы, а после первых рентгеновских снимков возникли подозрения на несколько переломов, что ставило под сомнение восстановление к началу сезона.

Но уже в пятницу утром прогнозы медиков стали более оптимистичными. Врач Хосе Гонсалес заверил, что серьёзных последствий удалось избежать, хотя более точные сведения должны были появиться после дальнейших обследований.

«Почти наверняка можно сказать, что он сможет участвовать в предсезонных тестах в Бахрейне», — цитирует Гонсалеса портал GranPX.new со ссылкой на испанские СМИ.

Позднее стало известно, что Алонсо потребуется хирургическое вмешательство. В ходе черепно-лицевой операции ему была вправлена челюсть, трансформированная из-за сильного удара, и удалены несколько зубов, которые предстоит заменить на импланты. По заявлению источника, гонщик не испытывает проблем с речью, хотя и потрясён произошедшим.

Эту информацию подтвердили в Alpine. В команде также добавили, что пилот сможет покинуть госпиталь через два дня.

«После вчерашней аварии на велосипеде Фернандо Алонсо прошёл обследование в больнице в Швейцарии. Медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию. Медицинский персонал удовлетворён тем, как идёт его восстановление. Что касается дальнейших планов, то после нескольких дней полноценного отдыха Фернандо сможет постепенно возобновить тренировки. Мы ожидаем, что он примет полноценное участие в подготовке к сезону», — говорится в сообщении Alpine.

Инцидент с участием ветерана «Формулы-1» мало кого оставил равнодушным в мире автоспорта. Скорейшего выздоровления ему пожелали соперники французской конюшни Ferrari, Haas, Red Bull, McLaren, бывшие и нынешние коллеги, включая Карлоса Сайнса — старшего, Ромена Грожана и Дженсона Баттона, пресс-службы ведущих автомобильных серий и многочисленные болельщики. В стороне не остался и премьер-министр Испании Педро Санчес, который выразил надежду, что соотечественник обойдётся минимальными повреждениями.

К титулованному пилоту обратился и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.

«Желаю полного и скорейшего выздоровления Фернандо. Ещё одно напоминание о том, насколько уязвимы велосипедисты на дорогах. Берегите себя», — написал Тодт в Twitter.

Алонсо становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах в составе Mild Seven Renault. В 2018-м он завершил свою 17-летнюю карьеру в королевских гонках, но не покинул автоспорт, решив попробовать свои силы в других сериях. Так, испанец принимал участие в ралли-марафоне «Дакар» и гонке «500 миль Индианаполиса», а также дважды становился победителем престижной гонки «24 часа Ле-Мана», выступая за Toyota.

В июле прошлого года стало известно, что Алонсо намерен вернуться в «Формулу-1» в сезоне-2021. Он вновь будет выступать за Renault, которая с предстоящего сезона будет переименована в Alpine.

Первые предсезонные тесты «Формулы-1» намечены на 12—14 марта.