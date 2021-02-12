Источник рассказал о состоянии попавшего в аварию Алонсо

У попавшего в ДТП двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо не диагностировано никаких переломов.

«Переломов нет. Алонсо получил очень сильный удар по лицу и потерял зуб. Он всё ещё находится в больнице и ждёт анализов. Челюсть не сломана. Фернандо потрясён, но может говорить без особых затруднений», — сообщается на странице El Transistor в Twitter.

Испанец, передвигаясь на велосипеде вблизи Лугано, столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в аварию на велосипеде.