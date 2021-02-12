Источник рассказал о состоянии попавшего в аварию Алонсо

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У попавшего в ДТП двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо не диагностировано никаких переломов.
Источник рассказал о состоянии попавшего в аварию Алонсо
  • Reuters

«Переломов нет. Алонсо получил очень сильный удар по лицу и потерял зуб. Он всё ещё находится в больнице и ждёт анализов. Челюсть не сломана. Фернандо потрясён, но может говорить без особых затруднений», — сообщается на странице El Transistor в Twitter

Испанец, передвигаясь на велосипеде вблизи Лугано, столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. 

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в аварию на велосипеде.

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