Источник: «Формула-1» рассматривает возможность начать сезон-2021 двумя гонками в Бахрейне

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Руководство «Формулы-1» продолжает рассматривать различные варианты развития событий при подготовке к проведению нового сезона.
Источник: «Формула-1» рассматривает возможность начать сезон-2021 двумя гонками в Бахрейне
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Об этом сообщает motorsport-magazin. Изначально предполагалось, что первой гонкой в календаре будет Гран-при Португалии, но в данный момент проведение гонки в Портимане считается крайне маловероятным из-за резко увеличившегося количества случаев заболевания коронавирусом в стране за последний месяц.

Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность проведения сразу двух гонок в Бахрейне, используя две разные конфигурации трека, как в конце прошлого сезона.

Ранее чемпион «Формулы-1» Баттон получил должность в Williams.

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