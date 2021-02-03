Источник: «Формула-1» рассматривает возможность начать сезон-2021 двумя гонками в Бахрейне

Руководство «Формулы-1» продолжает рассматривать различные варианты развития событий при подготовке к проведению нового сезона.

Об этом сообщает motorsport-magazin. Изначально предполагалось, что первой гонкой в календаре будет Гран-при Португалии, но в данный момент проведение гонки в Портимане считается крайне маловероятным из-за резко увеличившегося количества случаев заболевания коронавирусом в стране за последний месяц.

Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность проведения сразу двух гонок в Бахрейне, используя две разные конфигурации трека, как в конце прошлого сезона.

Ранее чемпион «Формулы-1» Баттон получил должность в Williams.