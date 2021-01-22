Чемпион «Формулы-1» Баттон получил должность в Williams

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Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон получил должность в британской команде Williams.
Чемпион «Формулы-1» Баттон получил должность в Williams
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Williams, 41-летний британец получил должности старшего советника, и в его обязанности будет входить помощь команде, её основным гонщикам а также участникам молодёжной программы.

Отмечается, что его контракт с командой является долгосрочным.

Баттон провёл в «Формуле-1» 18 сезонов, что является третьим показателем в истории чемпионата. Он дебютировал в «Формуле-1» в составе Williams, за которую в общей сложности провёл сезон 2000 года. Всего в активе Баттона 15 побед, 50 подиумов и восемь поул-позиций в 306 гонках. В 2009 году он завоевал чемпионский титул в составе BrawnGP.

Ранее стало известно, что семья Уильямс уходит из «Формулы-1».

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