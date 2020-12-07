Шесть побед на двоих: как Мазепин и Шварцман выдали самый успешный российский сезон в «Формуле-2»

В «Формуле-2» подошёл к концу розыгрыш чемпионата мира. Одними из главных действующих лиц на протяжении всего сезона были российские пилоты Роберт Шварцман и Никита Мазепин. На двоих они одержали шесть побед и заняли четвёртое и пятое места в общем зачёте. Теперь Мазепина ждёт дебют в «Формуле-1», а Шварцман попытается выиграть титул в следующем году.

Гран-при Сахира стал не только предпоследним этапом в календаре «Формулы-1», но и подвёл итоги сезона в «Формуле-2». В этой младшей серии отлично себя проявили два российских пилота. Роберт Шварцман закончил чемпионат на четвёртом месте, Никита Мазепин перед переходом в «королевские гонки» расположился на пятой строчке в общем зачёте.

Для Шварцмана минувший сезон в «Формуле-2» сложился особенно удачно. Хотя он и не вошёл в первую тройку по очкам, на своём болиде Prema Racing 21-летний россиянин одержал больше всех побед. Он финишировал первым четыре раза, чего не добился даже его напарник и чемпион серии Мик Шумахер, перед которым на прошлой неделе открылись двери в «Формулу-1».

Стоит отметить, что для Шварцмана это был дебютный сезон в «Формуле-2». Мало кому удавалось выигрывать столько гонок во время своего первого чемпионата во второй по силе формульной серии.

В первой половине 2020 года Шварцман даже был одним из претендентов на титул и котировался выше сына Михаэля Шумахера. Россиянин выигрывал основные гонки на Гран-при Штирии и Венгрии, брал подиум на Гран-при Австрии, но затем удачные заезды стали чередоваться с плохими. Шварцман трижды проваливался в спринте и терял очки, только в Бельгии эту серию удалось прервать финишем на первом месте.

В середине сезона поводов для обиды становилось ещё больше. В Монце Шварцман не показал хорошего времени в квалификации из-за аварии Шумахера на своём быстром круге — два финиша в очках тогда вообще казались невозможными. Перед стартом в Муджелло в россиянина въехал Джек Эйткен, и этот контакт, в котором британец сам не был виноват, привёл к поломке и к сходу в гонке. Домашний Гран-при России тоже не принёс очков.

Лишь благодаря победе в спринте в Бахрейне Шварцман поправил своё положение, но следующая гонка уже на новой конфигурации пустынной трассы опять выдалась неудачной. Одна ошибка с блокировкой шин оставила россиянина без очередного подиума и позволила японцу Юки Цуноде порадоваться третьему месту в общем зачёте.

У Мазепина сезон в «Формуле-2» складывался совсем иначе. Поначалу в нём ничто не выдавало пилота, на которого могли бы обратить внимание в Haas и предложить многолетний контракт. Россиянин набрал всего одно очко в первых четырёх гонках в составе Hitech. Но в Венгрии Никита смог финишировать вторым вслед за Шварцманом, а уже в следующий гоночный уикенд отпраздновал первую победу в «Формуле-2». Он рано захватил лидерство в Сильверстоуне и стал лучшим на одной из главных автотрасс мира.

Дальше Мазепин продолжал выступать так же здорово, однако его стиль вождения стал заметно агрессивнее, что очень не нравилось судьям. Он занял третье место в основной гонке в Барселоне и одержал победу в Бельгии, но оба раза был оштрафован — сначала за езду по трассе после срезки поворота, а потом за выталкивание Цуноды с трассы. В итоге он получил только очки за второе место в Спа. Реабилитироваться удалось в Муджелло, где Мазепин стартовал 14-м и всё-таки одержал вторую победу за сезон.

Но «проблемы с законом» у россиянина не закончились. После двух финишей на втором месте в Сочи и Бахрейне он вновь привлёк внимание судей. Во время недавнего Гран-при Сахира они рассматривали сразу четыре эпизода с участием Мазепина и наказали пятисекундными штрафами за два из них. В итоге вместо третьей позиции и очередного подиума он откатился на девятое место. Если бы не постоянные штрафы в этом сезоне, новичку Haas точно удалось бы обойти Шварцмана и навязать борьбу Цуноде, к которому, вероятно, теперь перейдёт место Даниила Квята в AlphaTauri.

Пятое место в общем зачёте «Формулы-2» принесло Мазепину суперлицензию Международной автомобильной федерации, то есть разрешение на участие в гонках «Формулы-1». Ещё до окончания сезона он подписал контракт с Haas и продолжит карьеру в главной автогоночной серии. Он будет четвёртым российским пилотом, которому выпадет такая часть. А пятым уже через год сможет стать Шварцман — как минимум два его конкурента уже отправились на повышение и не помешают в полной мере проявить себя в следующем розыгрыше «Формулы-2».