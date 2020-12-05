Мазепин финишировал третьим в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира

Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин занял третье место в первой гонке 12-го этапа «Формулы-2» — Гран-при Сахира.

Мазепин, стартовавший вторым, сумел завершить гонку на третьей позиции.

Победу одержал японский пилот Carlin Юки Цунода. Второе место занял китаец Гуаньюй Чжоу из UNI-Virtuosi.

Россиянин Роберт Шварцман из Prema завершил гонку пятым, а его партнёр по команде немец Мик Шумахер, стартовавший 18-м, финишировал на седьмом месте.

Российский гонщик Артём Маркелов из HWA AG завершил гонку 13-м.

Вторая, спринтерская, гонка пройдёт 6 декабря.

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