Генсек Лиги арабских государств переизбран на второй срок

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт переизбран генеральным секретарём на второй срок, он получил полную поддержку от глав МИД арабских государств. Полномочия генсека продлены на пять лет.

Reuters

Об этом сообщает ТАСС. Заседание глав МИД ЛАГ проходит в Каире. В марте 2020 года Ахмед Абуль Гейт назвал ЛАГ последней крепостью арабского мира в противостоянии вызовам.