Генсек ЛАГ назвал организацию последней крепостью арабского сообщества

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт назвал организацию последней крепостью арабского мира в противостоянии вызовам.

В своём выступлении, опубликованном в Facebook, Абуль Гейт отметил, что арабы «не смогут идти в ногу со временем» и защитить свои материальные и человеческие ресурсы, «пока не осознают, что их национальная безопасность — общее дело».

При этом генсек ЛАГ отметил, что масштаб этих ресурсов «превосходит представления» лиги, сообщает РИА Новости.

Выступление было приурочено к 75-летию Лиги арабских государств, которая была сформирована 22 марта 1945 года.

1 февраля Лига арабских государств поддержала позицию Палестины и отвергла предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.