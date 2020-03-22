Генсек ЛАГ назвал организацию последней крепостью арабского сообщества
- Reuters
В своём выступлении, опубликованном в Facebook, Абуль Гейт отметил, что арабы «не смогут идти в ногу со временем» и защитить свои материальные и человеческие ресурсы, «пока не осознают, что их национальная безопасность — общее дело».
При этом генсек ЛАГ отметил, что масштаб этих ресурсов «превосходит представления» лиги, сообщает РИА Новости.
Выступление было приурочено к 75-летию Лиги арабских государств, которая была сформирована 22 марта 1945 года.
1 февраля Лига арабских государств поддержала позицию Палестины и отвергла предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.