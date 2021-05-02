Победа Хэмилтона, ошибки Ферстаппена и последнее место Мазепина: чем запомнился Гран-при Португалии «Формулы-1»

На трассе «Алгарве» завершился третий этап «Формулы-1» — Гран-при Португалии. Льюис Хэмилтон одержал победу и увеличил отрыв в чемпионате от Макса Ферстаппена. Нидерландский гонщик финишировал вторым и запомнился досадными ошибками, из-за которых потерял поул-позицию и лучший круг в гонке. Россиянин Никита Мазепин вновь оказался последним, заняв 19-е место.

Первый день

Гран-при Португалии, который обычно был одним из последних в календаре «Формулы-1», в этом году оказался третьим этапом чемпионата, что кардинально повлияло на его интригу. Если год назад пилот Mercedes Льюис Хэмилтон бил на «Алгарве» рекорд по победам и стремился к очередному титулу, то теперь ему приходится вовсю отбиваться от Макса Ферстаппена из Red Bull. По итогам двух гонок их разделило всего лишь одно очко в общем зачёте, а другие пилоты, в том числе их же напарники, уже оказались на довольно далёком расстоянии.

В прошлом сезоне трасса в Портимане пугала гонщиков своим состоянием: асфальт был слишком скользкий, а система дренажа — ненадёжной и представляющей угрозу для машин. В этот раз серьёзных нареканий к автодрому не было, но у гонщиков осталась другая проблема — уже в первых свободных заездах многие не справлялись с управлением и срезали трассу в первом и четвёртом поворотах, за что их время на круге аннулировалось. Особенно часто в эту ловушку попадал россиянин Никита Мазепин из Haas.

Фавориты тоже не избегали этой участи, но всё-таки это не мешало им громко заявить о себе в пятничных свободных практиках. Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас выиграли по одной сессии, а Ферстаппен оба раза был вторым, уступая пилотам Mercedes менее двух сотых секунды. Мазепин же каждый раз показывал худшее время, проигрывая пилоту своей команды Haas Мику Шумахеру больше секунды за круг.

Второй день

В субботу, 1 мая, организаторы этапа ужесточили требования и начали лишать пилотов времени на круге за срезы ещё на двух поворотах. У гонщиков до квалификации оставалась всего одна тренировка, чтобы привыкнуть к новым условиям, и лучше всех в такой ситуации смог себя проявить Ферстаппен. Третью сессию свободных заездов он выиграл с весьма солидным преимуществом над Mercedes, обогнав Хэмилтона почти на четверть секунды, а Боттаса и Переса — почти на треть.

Прямо перед квалификацией Ферстаппен едва не лишился одного из конкурентов. У Боттаса забарахлил один из датчиков, и его машину пришлось разобрать. Механики Mercedes успели всё сделать вовремя, и уже в первой сессии финн показал лучший результат, на что пилот Red Bull ответил лишь 11-м временем. Ещё хуже дела обстояли у Даниэля Риккардо из McLaren — пилот третьей команды в Кубке конструкторов неожиданно не пробился во второй раунд впервые за два года. Мазепин вновь занял последнее место, но в этот раз уступил Шумахеру только полсекунды.

После перерыва быстрейшим стал уже Хэмилтон, а Боттас уступил напарнику целых полсекунды. Ферстаппен, хотя и показал пятое время, был совсем близок к финну и подготовился к атаке в финальном раунде. Ещё одним примечательным событием квалификации стало девятое место Себастьяна Феттеля — четырёхкратный чемпион мира впервые за 16 Гран-при пробился в финал.

В решающей сессии Ферстаппен действительно прибавил и в первой же попытке превысил время Хэмилтона и Боттаса. Но его результат тут же был аннулирован из-за ошибки в четвёртом повороте. Вновь, как и двумя неделями ранее в Имоле, пилот Red Bull допустил оплошность в самый ответственный момент и в результате лишился поул-позиции. То время, что он показал, гонщики Mercedes так и не превысили, однако именно они получили первый ряд стартовой решётки, причём Боттас оказался выше действующего чемпиона. Ферстаппен стал третьим, а его напарник Перес — четвёртым.

Гонка

Старт гонки в воскресенье, 2 мая, прошёл достаточно спокойно — между лидерами была плотная борьба, но первая тройка сохранила свои позиции, и только Перес в споре за четвёртую строчку уступил Карлосу Сайнсу из Ferrari. Но вскоре Кими Райкконен предоставил возможность заново разыграть первые места, врезавшись в Антонио Джовинацци и сойдя с дистанции со сломанным крылом. После финна трассу пришлось долго чистить, а для этого понадобился автомобиль безопасности.

Лишь спустя пять кругов состоялся рестарт, и он оказался более интересным. Ферстаппен обошёл Хэмилтона и поднялся на второе место, а Сайнс не только откатился за Переса, но и пропустил Ландо Норриса из McLaren. Попытался атаковать и Мазепин, но Шумахер быстро вернул его в хвост пелотона.

Хэмилтон выждал немного времени и принялся отвоёвывать лидерство. Ферстаппена он прошёл достаточно быстро, а напарник сопротивлялся долго. Британцу пришлось ускориться так, что параллельно он заработал лучший круг. Спустя несколько кругов Хэмилтон всё-таки выждал момент и прошёл Боттаса по внешнему радиусу, быстро оторвавшись на две секунды. Ферстаппен же сел второму пилоту Mercedes на хвост.

Гонка проходила достаточно спокойно, пока Ферстаппен не начал серию пит-стопов среди лидеров. Боттас вернулся на трассу перед ним, но нидерландский пилот смело атаковал соперника и вышел на второе место. Следующим шины поменял Хэмилтон. Перес, удерживающий до этого четвёртое место, не спешил заезжать в боксы и остался лидером гонки. Вскоре мексиканец едва не лишился всего, чего сумел добиться, — Мазепин не заметил пилота Red Bull при выезде со второго пит-стопа и чудом избежал столкновения с ним, получив за свой манёвр пять штрафных секунд.

Хэмилтон на свежих шинах быстро догонял Переса, а тот упорно отказывался заезжать на пит-стоп и даже после обгона не стал тревожить механиков. В итоге он всё-таки вернулся на свою законную четвёртую строчку, с которой никак не мог претендовать на подиум. Внутри же лидирующей тройки продолжалась борьба между Ферстаппеном и Боттасом.

Финн так и не смог приблизиться на расстояние атаки, но решил хотя бы заработать лишнее очко за счёт лучшего круга и совершил второй пит-стоп незадолго до финиша. Пилот Red Bull быстро среагировал и тоже поменял шины. Пока Хэмилтон пересекал финишную черту и принимал поздравления с 97-й победой, Ферстаппен нанёс поражение Боттасу в их личной дуэли, выиграв 0,016 секунды.

Но вскоре стало известно, что Ферстаппен вновь не вписался во все повороты, и его лучший круг был отменён. По итогам Гран-при Португалии он отстал от Хэмилтона в чемпионате на восемь очков, Боттас замкнул тройку сильнейших, а Перес поднялся на четвёртое место, уступая пять баллов Норрису. Мазепин во второй гонке подряд финишировал последним, только теперь это означало, что он занял 19-ю позицию.