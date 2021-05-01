Мазепин раскритиковал трассу на Гран-при Португалии

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин высказался о трассе в Портимане на третьем этапе «Формулы-1» Гран-при Португалии.

«Если посмотреть на все трассы, на которых мы выступаем в «Формуле-1» и «Формуле-2», то на этой одно из худших сцеплений с асфальтом. Это досадно, потому что конфигурация трека действительно классная», — цитирует Мазепина Autosport.

Он отметил, что ему хотелось проехать быстрее и с большей уверенностью при прохождении круга. По его словам, уровень сцепления растёт по мере прохождения трассы.

Ранее Мазепин рассказал, что мешает его прогрессу в «Формуле-1».