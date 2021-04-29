Мазепин рассказал, что мешает его прогрессу в «Формуле-1»

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин рассказал о сложностях, которые мешают ему прогрессировать в «Формуле-1» в желаемом темпе.

«Я пока что не совсем точно понимаю, как сделать эту машину быстрее. Кроме того, периодически мне требуется слишком много времени, чтобы подстроиться под условия трассы и погодные условия. В тех сериях, к которым я уже привык, мне удавалось сделать это намного быстрее», — приводит слова Мазепина Motorsport.

Он отметил, что не стал ставить себе никакого конкретного срока, по истечении которого можно было бы говорить о выходе на новый уровень.

«Мы с командой очень реалистично подходим к ситуации, исходя из тех возможностей и тех целей, которые намечены у нас на этот сезон. Внутри команды мы видим гораздо больше телеметрии, чем кто-либо другой, и потому отлично представляем, кто из гонщиков выполняет хорошую работу, а кто — плохую. Также мы можем найти причины, почему происходит первое или второе. Если бы мы всё время выступали на одной трассе, к прогрессу можно было бы прийти относительно быстро. Но в ближайшее время начнутся трассы, на которых я никогда не был, и там потребуется вдвое больше времени. Процесс обучения идёт постоянно, и самое главное — чтобы те ошибки, которые у меня, возможно, произойдут, произошли бы в этом сезоне, а следующий получился бы чистым. Так бы хотелось лично мне, а как будет — покажет только время», — добавил российский пилот.

22-летний Мазепин проводит свой первый сезон в «Формуле-1». В первой гонке он не сумел финишировать, разбив свой болид уже на первом круге, а во второй — занял последнее, 17-е место.

Ранее Льюис Хэмилтон заявил, что намерен остаться в «Формуле-1» на сезон-2022.