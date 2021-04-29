Хэмилтон заявил, что намерен остаться в «Формуле-1» на сезон-2022

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Семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Льюис Хэмилтон, комментируя участие в тестах 18-дюймовых шин на 2022 год, высказался о своём будущем в чемпионате.
Хэмилтон заявил, что намерен остаться в «Формуле-1» на сезон-2022
  • Reuters

«Я планирую быть здесь в следующем году. Хочу быть частью этого, хочу помочь Pirelli создать более успешный продукт. Точно ли я останусь? Ну, мои намерения всегда могут измениться! Но мы наслаждаемся нынешним сражением, всё стало более захватывающим. Вызов стал сильнее. И я по-прежнему люблю работать с этой командой», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

36-летний британец выступает в «Формуле-1» с 2007 года. На его счету 96 побед и 167 подиумов в 268 Гран-при. Действующий контракт Хэмилтона с Mercedes истекает по окончании сезона-2021.

Ранее сообщалось, что Гран-при Турции заменил Гран-при Канады в календаре «Формулы-1».

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