Гран-при Турции заменил Гран-при Канады в календаре «Формулы-1»
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Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», во второй сезон подряд Гран-при Канады не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране — канадские власти отказались сделать исключение и освободить участников этапа от двухнедельной изоляции при въезде.
Место канадской гонки в календаре займёт Гран-при Турции, который пройдёт 11—13 июня на трассе «Истанбул Парк».
Ранее сообщалось, что «Формула-1» утвердила проведение спринтерских гонок на трёх этапах сезона-2021.