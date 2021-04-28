Гран-при Турции заменил Гран-при Канады в календаре «Формулы-1»

Короткая ссылка
«Формула-1» официально объявила об изменении в календаре на текущий сезон.
Гран-при Турции заменил Гран-при Канады в календаре «Формулы-1»
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», во второй сезон подряд Гран-при Канады не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране — канадские власти отказались сделать исключение и освободить участников этапа от двухнедельной изоляции при въезде.

Место канадской гонки в календаре займёт Гран-при Турции, который пройдёт 11—13 июня на трассе «Истанбул Парк».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» утвердила проведение спринтерских гонок на трёх этапах сезона-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить