Гран-при Турции заменил Гран-при Канады в календаре «Формулы-1»

«Формула-1» официально объявила об изменении в календаре на текущий сезон.

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», во второй сезон подряд Гран-при Канады не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране — канадские власти отказались сделать исключение и освободить участников этапа от двухнедельной изоляции при въезде.

Место канадской гонки в календаре займёт Гран-при Турции, который пройдёт 11—13 июня на трассе «Истанбул Парк».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» утвердила проведение спринтерских гонок на трёх этапах сезона-2021.