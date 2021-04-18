Победа Ферстаппена, авария Боттаса с Расселлом и 17-е место Мазепина: чем запомнился Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

В Италии на трассе в Имоле завершился второй этап нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Эмилия-Романьи. Победителем стал Макс Ферстаппен, обогнавший на старте обладателя поул-позиции Льюиса Хэмилтона. Британец занял второе место, несмотря на вылет с трассы и повреждение крыла. Гонка была также примечательна серьёзной аварией с участием Валттери Боттаса и Джорджа Расселла. Никита Мазепин стартовал 19-м и благодаря сходам других пилотов отыграл две позиции.

Первый день

Гран-при Эмилия-Романьи, появившийся в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса, вновь вошёл в календарь «Формулы-1», только теперь уже в качестве второго этапа чемпионата мира. Год назад соревнования на трассе в Имоле прошли в двухдневном формате из-за проблем с логистикой. Теперь же командам ничто не мешало за три недели переехать из Бахрейна, где прошла первая гонка, и спокойно подготовиться к следующей.

Незадолго до начала гоночного уикенда прошёл слух, что за руль болида вернётся Даниил Квят. Якобы в команде Alpine произошло заражение коронавирусом и из-за это россиянин был срочно вызван в Италию. Появление Квята конкретно на этом Гран-при стало бы весьма интересным событием — ведь в прошлый раз он финишировал четвёртым, а впереди него оказался Даниэль Риккардо, представлявший тогда его нынешнюю команду. Но информация о положительных тестах так и не подтвердилась, так что помощь российского пилота не понадобилась.

Трасса Энцо и Дино Феррари славится своей сложностью и требовательностью к пилотам. То, что неопытным гонщикам может быть на ней тяжело, подтвердила первая же сессия свободных заездов. Никита Мазепин из Haas и Юки Цунода из AlphaTauri почти сразу же ошиблись и вылетели на гравий. Для россиянина этот инцидент не был единственным — под конец тренировки он вновь ошибся в том же самом месте и теперь серьёзно повредил болид. Ему даже пришлось поменять коробку передач, из-за чего он опоздал на следующую сессию.

Пятница показала, что к гонке лучше всего готовы пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, занявшие год назад два первых места. Финну удалось показать лучшее время в обеих тренировках, но чемпион мира уступал ему меньше одной десятой секунды. Кроме Хэмилтона, так же близки к Боттасу были Макс Ферстаппен на Red Bull и Пьер Гасли из AlphaTauri. Впрочем, оставалась надежда на то, что другие пилоты ещё не смогли в полной мере раскрыть потенциал своих новых машин и найти нужные настройки.

Второй день

Успех в Имоле во многом зависит от того, как гонщики проявят себя в субботу в квалификации. Бороться на итальянской трассе крайне тяжело, и даже в прошлом году болельщики увидели всего лишь шесть обгонов. Так что едва стартовал первый сегмент, как пилоты принялись сражаться за каждое место стартовой решётки.

Для Цуноды эта борьба закончилась досрочно. Он ошибся при попытке начать быстрый круг и влетел в защитный барьер, остановив тем самым всю сессию. Остальные пилоты потеряли из-за этого немало времени, и под конец сегмента возникла настоящая пробка из тех, кто хотел бы в последний момент улучшить свои секунды. В этой очереди оказался и Мазепин, имевший худший на тот момент результат.

В таких ситуациях гонщики избегают обгонов, чтобы не мешать друг другу, но пилот Haas, оказавшись позади Антонио Джовинацци из Alfa Romeo, нарушил это негласное соглашение. Он начал круг одновременно с итальянцем и даже вошёл в первый поворот раньше, испортив тем самым сопернику попытку. Джовинацци так и остался 17-м и после квалификации обрушился с критикой на россиянина. Тот оправдывался тем, что команду идти на обгон ему дали инженеры, а времени для начала своей попытки у него уже почти не было. Сам Мазепин никакой выгоды от этой атаки не получил — он так и остался самым медленным в пелотоне и получил 19-е место на стартовой решётке только из-за аварии Цуноды.

Если в первой сессии Хэмилтон и Боттас уверенно показали лучшие секунды, то во второй интрига в квалификации обострилась. Теперь оба пилота Mercedes оказались за пределами первой тройки, пропустив вперёд Серхио Переса из Red Bull, Ландо Норриса из McLaren и Шарля Леклера из Ferrari. Но в третьем сегменте, когда уже можно было ехать на самых быстрых шинах, Хэмилтон взял своё. Он завоевал свой 99-й поул за карьеру, выиграв у Переса и Ферстаппена меньше одной десятой секунды. Боттас же так прибавить не смог и откатился на восьмое место.

Гонка

В воскресенье все планы пилотов на гонку расстроила погода. За полчаса до старта прошёл сильный дождь, который быстро закончился, но оставил после себя мокрую трассу. Её жертвой тут же стал Фернандо Алонсо — испанец ещё во время ознакомительного круга повредил себе переднее антикрыло. До старта успел вылететь в гравий и Леклер, а у пилотов Aston Martin Николаса Латифи и Себастьяна Феттеля задымились тормоза. Немцу быстро помочь не успели, и ему пришлось начать гонку с пит-лейна.

Тем не менее, старт гонки был дан, и Ферстаппену удалось сразу же сместить Хэмилтона с первого места. Британец ответить не успел из-за вызванного на трассу автомобиля безопасности — Латифи сначала вылетел с трассы, а когда продолжил гонку, то врезался в Мазепина и окончательно разбил свой болид. Пока трассу приводили в порядок, в аварию попал и напарник россиянина Мик Шумахер — он дёрнул руль на прямой и разбил крыло, но смог остаться на дистанции. В гравии также побывал Перес, и из-за этого он почему-то решил, что может в режиме сейфти-кара вернуться обратно на четвёртое место, обогнав более аккуратных соперников. В дальнейшем он получил за это 10-секундный штраф.

После рестарта Хэмилтон так и не смог вернуться себе лидерство в гонке, а вновь начавшийся дождь не позволял на это надеяться в ближайшее время. Леклер быстро отстал от них двоих, но вполне мог быть доволен своим третьим местом, на которое Перес уже едва мог претендовать. Мазепин ехал 18-м, но после долгого пит-стопа пропустил вперёд Шумахера и отстал от него на целых 23 секунды.

К концу первого часа гонки погода улучшилась, и пилоты стали переобуваться в гоночные шины. Перед серией пит-стопов Хэмилтон смог приблизиться к Ферстаппену на расстояние в две секунды, но команда голландца отработала в боксах лучше, и он продолжил лидировать. Хэмилтон некоторое время привыкал к новым шинам, как вдруг он вылетел на обочину и застрял в мокром гравии. С трудом сдав назад, он вернулся в гонку, но опустился на седьмую позицию.

Пока чемпион мира ехал в боксы за новым передним крылом, на другом участке трассы произошла серьёзная авария. Валттери Боттас и Джордж Расселл из Williams, претендующий на место финна в Mercedes, поравнялись на прямой, как вдруг британец задел колесом траву, потерял управление и врезался в Боттаса. Вдвоём они улетели в барьер и захламили трассу обломками своих машин. Гонку пришлось остановить, а гонщики, недовольные друг другом, пошли пешком в боксы.

Когда красные флаги были убраны, Ферстаппен так и остался первым, но позади него шла активная борьба за подиум. Леклера со второй строчки сместил пилот McLaren Ландо Норрис, а за монегаском пристроился Перес. Хэмилтон ехал восьмым и больше не пытался найти лазейку для обгона — в тех местах, где можно было атаковать, трасса всё ещё была мокрой. Но вскоре он всё-таки поднялся на строчку выше — Перес потерял контроль над машиной и вылетел на обочину. Машину он не повредил, но вместо подиума стал бороться только за очки.

Со временем Хэмилтон стал смелее и обошёл последовательно Лэнса Стролла на Aston Martin и Даниэля Риккардо на McLaren. Британец снова включился в борьбу за подиум, до которого ему оставалось чуть больше пяти секунд. 15 кругов до финиша ему было достаточно, чтобы не просто подняться в первую тройку, но и вернуться туда, где он был до своей аварии. Чемпион мира добился своего — совершив ещё три обгона, он поднялся на второе место. С Ферстаппеном же бороться было поздно — пилот Red Bull был впереди на 20 секунд.

В итоге Ферстаппен одержал первую победу в сезоне и 11-ю за карьеру. Хэмилтон, едва не потерявший всё из-за вылета с трассы, довольствовался вторым местом и сохранением лидерства в чемпионате мира. На третью строчку поднялся Норрис, для которого этот подиум стал вторым за время выступлений в «Формуле-1». Мазепин всю гонку ехал последним и только благодаря чужим сходам оказался 17-м.