Хэмилтон выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи
- Reuters
Британец преодолел круг за 1:14,411. Второй результат у гонщика команды Red Bull Серхио Переса, а тройку лучших замкнул его партнёр по команде Макс Ферстаппен.
Российский пилот Haas Никита Мазепин показал 19-й результат, а его товарищ по команде Мик Шумахер будет стартовать с 18-й позиции. Последним стартует японский гонщик Юки Цунода из Alpha Tauri, разбивший свой болид во время квалификации.
Ранее Мазепин показал худшее время в третьей практике этапа «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи.