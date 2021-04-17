Хэмилтон выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи

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Действующий чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1» британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
Хэмилтон выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи
  • Reuters

Британец преодолел круг за 1:14,411. Второй результат у гонщика команды Red Bull Серхио Переса, а тройку лучших замкнул его партнёр по команде Макс Ферстаппен.

Российский пилот Haas Никита Мазепин показал 19-й результат, а его товарищ по команде Мик Шумахер будет стартовать с 18-й позиции. Последним стартует японский гонщик Юки Цунода из Alpha Tauri, разбивший свой болид во время квалификации.

Ранее Мазепин показал худшее время в третьей практике этапа «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи.

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