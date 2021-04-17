Мазепин: квалификации не перестают чем-то удивлять

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в квалификации второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Эмилия-Романьи.

«Эти квалификации не перестают чем-то удивлять. Прежде чем выехать, мы ожидали, что проведём чёткую сессию, у нас был свой план попыток, мы рассчитывали уложиться в отведённое время. А потом в начале сессии что-то происходит, и ты вдруг теряешь время. Элемент стресса добавляет азарта. Было трудно собрать здесь оптимальный круг, потому что трасса была очень холодной, было важно добиться нужной температуры шин. Для этого нужно ехать быстро, а другие машины при этом замедляются. Было непросто, но я продолжаю прогрессировать, чему рад. Думаю, теперь мы уже выжимаем из машины почти всё, создаём хорошую базу», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

По итогам квалификации Мазепин занял предпоследнее, 19-е место, опередив лишь японского пилота Alpha Tauri Юки Цуноду, разбившего свой болид в начале сессии.

Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер занял 18-е место.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилия-Романьи.